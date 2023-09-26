Як оформити розлучення, якщо є діти: куди звертатися, документи та ціна

Розлучення – процес неприємний та кропіткий, особливо, якщо подружжя має спільних дітей.

Навіть, якщо чоловік та дружина мирно вирішили усі спірні питання, шлюборозлучний процес може затягнутися.

Як оформити розлучення з дітьми, скільки це коштуватиме та які документи необхідні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Куди звертатися та як відбувається процес розлучення

Загалом, укладання та розірвання шлюбу здійснюється органами РАЦСу.

Проте, якщо подружжя має неповнолітніх дітей, заява про розлучення подається до суду за місцем проживання.

Якщо чоловік та дружина мають дорослих дітей, або дитина не є спільною, розлучитися можна і через РАЦС.

Адвокат по розлученнях Павло Осадчий зазначає, що пара повинна подати до суду позовну заяву про розірвання шлюбу.

– Насправді, більшість людей думає, що звертаючись до суду про розлучення, там вирішуються усі питання комплексно – і по дітях, і по майну. Але це не так. Це усе різні питання. Якщо говорити суто про розлучення, то вирішується лише одне питання – люди більше не чоловік, і не дружина. Крапка. Більше нічого не розглядається. Усе інше, це окремі заяви, правила та провадження. Тобто можна просто розлучитися і усі питання з приводу дітей та майна вирішити особисто за замовчуванням, не оформлюючи інших документів, – каже адвокат по розлученнях.

Тобто, якщо подружжя добровільно та мирно вирішило усі спірні питання стосовно дітей та майна, вони можуть просто подати заяву про розлучення до суду і все.

– Також є другий варіант способу врегулювання питань – договірний. Тобто по дітях можна підписати договірну угоду, нотаріально її завірити. У цьому договорі можна чітко усе прописати – місце проживання дитини, визначити участь кожного з батьків у вихованні та утриманні дитини, а також прописується як батько дитини (який, наприклад, проживає окремо) буде спілкуватися з дитиною – конкретні дні та навіть години, – каже Осадчий.

Таким чином, батьки можуть добровільно укласти та підписати договірну угоду, не звертаючись з нею до суду.

Але якщо між батьками є спір, він може бути вирішений третім способом – звернення до Служби дітей.

– У такому випадку, можна звернутися до Служби дітей і отримати розпорядження про визначення місця проживання дитини. Також батько, якому забороняють бачитись з дитиною, може звернутися до Служби з проханням усунути перешкоди для спілкування та встановлення графіку. Ось таким чином вирішуються спірні питання, – зазначає адвокат по розлученнях.

Осадчий додає, у разі невиконання сторонами розпорядження, чоловік або дружина мають право захищати свої права у судовому порядку.

– У таких справах також бере участь, в якості третьої особи, Служба дітей, яка дає свій висновок про доцільність визначення місця проживання дитини, або про встановлення факту перешкод у спілкуванні з дитиною і встановлення графіку в судовому порядку, – каже Павло Осадчий.

Етапи розлучення

Вирішити усі спірні питання щодо дітей та майна. Краще зробити це до розлучення, завіривши договірну письмову угоду, або за замовчуванням. Підготувати та зареєструвати у секретаріаті суду позовну заяву. Перше судове засідання буде через 30 днів після розгляду заяви. Якщо усі спірні питання вирішенні добровільно, без суперечок, на першому засіданні суд прийме рішення про розірвання шлюбу.

Якщо ж спірні питання залишаються, їх потрібно окрему оскаржувати через суд. У такому випадку друге засідання буде через 1-3 місяці.

Прийняте рішення про розлучення вступає в законну силу через 30 днів. Після цього, суд протягом трьох днів надсилає витяг із судового рішення в РАЦС для реєстрації розлучення.

Після внесення змін у реєстраційні книги, кожному з подружжя буде видане Свідоцтво про розлучення.

Які документи потрібні для розлучення

Окрім заяви про розлучення, чоловік та дружина мають подати до суду наступні документи:

позовну заяву про розлучення – вказується особиста інформація про сторони (ФІО) та інших учасників справи – позивача і відповідача, адреса проживання, вимога про розгляд заяви про розлучення, опис причин та обставин, чому вирішили розлучитись, докази своєї правоти та документи, що її підтверджують;

вказується особиста інформація про сторони (ФІО) та інших учасників справи – позивача і відповідача, адреса проживання, вимога про розгляд заяви про розлучення, опис причин та обставин, чому вирішили розлучитись, докази своєї правоти та документи, що її підтверджують; свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження дітей;

довідка про склад сім’ї — документ, що підтверджує факт проживання дитини батьками (одним з батьків) і виконання батьківських обов’язків;

квитанція про оплату судового збору.

Документи потрібно подати до суду у двох примірниках.

Крім того, якщо подружжя укладало письмову договірну угоду (про аліменти, поділ майна, місце проживання дитини після розлучення), її теж потрібно подати до суду.

Скільки коштує розлучення

Колишнє подружжя має сплатити судовий збір.

У 2023 році за подачу заяви одним з подружжя про розірвання шлюбу стягується плата в розмірі 1073,60 грн.

За подання спільної заяви подружжя, яке мають неповнолітніх дітей, сплачується судовий збір в розмірі 536,80 грн.

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