Пенсія за віком: який страховий стаж треба мати, щоб вийти на пенсію у 2024 році
В Україні вік для виходу на пенсію та право на її отримання визначається тривалістю страхового стажу та становить 60, 63 і 65 років. Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.
Факти ICTV розповідають, який стаж треба мати, щоб вийти на пенсію у 2024 році.
Вийти на пенсію у 60 років мають право ті, у кого не менше від 31 року трудового стажу. Якщо ж менше, то людина зможе піти на заслужений відпочинок у 63 та 65 років, повідомляє Пенсійний фонд України.
Зауважимо, що вимоги до страхового стажу щороку змінюються.
У разі ж, якщо у 65 років людина не має страхового стажу 15-20 років, їй призначають соціальну допомогу – це різниця між прожитковим мінімумом для людей, які втратили працездатність (2 093 гривень), і середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні пів року.
У 60 років вийти на пенсію зможуть ті, хто має:
- у 2023 році – від 30 років стажу,
- у 2024 році – від 31 року стажу,
- у 2025 році – від 32 років стажу,
- у 2026 році – від 33 років стажу,
- у 2027 році – від 34 років стажу,
- у 2028 році – від 35 років стажу.
У 63 роки вийти на пенсію зможуть ті, хто має:
- у 2023 році – від 20 до 30 років стажу,
- у 2024 році – від 21 до 31 року стажу,
- у 2025 році – від 22 до 32 років стажу,
- у 2026 році – від 23 до 33 років стажу,
- у 2027 році – від 24 до 34 років стажу,
- у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.
У 65 років вийти на пенсію зможуть ті, хто має:
- у 2023 році – від 15 до 20 років стажу,
- у 2024 році – від 15 до 21 року стажу,
- у 2025 році – від 15 до 22 років стажу,
- у 2026 році – від 15 до 23 років стажу,
- у 2027 році – від 15 до 24 років стажу,
- у 2028 році – від 15 до 25 років стажу.
Як обчислюється пенсія за віком
У такому випадку користуються формулою – П= ЗП х КС, де ЗП – заробітна плата, з якої йде обчислення пенсії, КС – коефіцієнт страхового стажу.
Показник середньої заробітної плати в Україні – це усереднений показник заробітної плати, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки до року звернення за призначенням пенсії.
Коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи визначається шляхом ділення суми заробітної плати, з якої сплачено страхові внески за цей місяць, на середню заробітну плату в Україні.
Нагадаємо, що уряд планує підвищити у 2024 році мінімальну пенсію з 2 093 грн до 2361 грн. Водночас Кабінет міністрів пропонує збільшити прожитковий мінімум з 2 589 грн до 2 920 грн.
Завантаження
Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко