Що таке анексія та її відмінність від окупації: розповідаємо простими словами

У 2014 році РФ незаконно окупувала та анексувала український півострів Крим. З того часу українці постійно чують поняття анексія.

Що таке анексія простими словами та чим вона відрізняється від окупації – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке анексія

Це насильницьке захоплення чужих територій, на які в інших немає жодних прав.

Зараз дивляться

У перекладі з латинської анексія (annexio) означає приєднання. Таке “приєднання” вважається одним з видів збройної агресії.

Якщо звернутися до міжнародного гуманітарного права, то воно визначає анексію як незаконне приєднання державою всієї або частини території іншої держави (або будь-якого простору).

А от у Московії замість правового поняття анексія використовували пропагандистське кліше – збирання, примноження, приєднання земель. Це й не дивно, адже навіть геноцид та терор московити називали замиренням народів.

Анексія безпосередньо пов’язана зі зміною суверенітету та правового статусу захоплених територій, а також має правові наслідки на світовій арені. Зокрема, міжнародно-правову відповідальність.

Крім того, після анексії держава-загарбник зазвичай оголошує анексовані території частиною своєї країни, як це і сталося з Кримом.

Анексія та окупація – різні поняття

За своєю суттю вони дуже схожі, проте відмінність все ж є.

Окупація — це тимчасовий міжнародно-правовий режим, який жодним чином не пов’язаний із переходом суверенітету над територією однієї держави до іншої.

Саме тому захоплені території України з 24 лютого 2022 року вважаються окупованими.

Щоб зрозуміти відмінність між анексією та окупацією, варто розібрати їх окремо.

Анексія:

насильницьке приєднання чужих територій до складу держави-окупанта;

держава-агресор привласнює анексовані території у правовому порядку;

країна, у якої анексували території, визнає таке приєднання незаконним;

у разі повернення територій необхідно змусити державу-агресора відмовитися від правових претензій на них.

Окупація:

відбувається під час збройного конфлікту, військових дій;

територія захоплюється шляхом просування військ ворога;

обидві сторони визнають території тимчасово окупованими на час ведення війни;

повернення територій не потребує зміни правового статусу.

Кілька історичних прикладів анексії

1783-1917-1991 — Російська імперія анексувала Кримське ханство.

1821-1885 — анексія Судану Єгиптом.

1833-досі — Велика Британія анексувала Фолклендські острови.

1848-1962 — Франція анексувала Алжир.

1861-1865 — Іспанія анексувала Домініканську Республіку.

1900-досі — США анексували Гавайські острови.

1910-1945 — Японія анексувала Корею.

1914-1936 — Велика Британія анексувала Єгипет.

1990-1991 — Ірак окупував і анексував Кувейт.

2014-досі — Російська Федерація окупувала і анексувала Автономну Республіку Крим та Севастополь.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.