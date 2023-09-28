Чи можуть отримувати пенсії ті, хто виїхав за кордон під час війни: пояснення

Українські пенсіонери, які на час війни виїхали за кордон, можуть продовжувати отримувати пенсійні та соціальні виплати, якщо вони оформлені в українських банках.

Факти ICTV розбиралися, як отримувати пенсії тим, хто виїхав, та що робити у разі припинення виплат.

Пенсіонери, які виїхали за кордон тимчасово

Пенсіонери за кордоном продовжують отримувати свої виплати. У країні тимчасового проживання можна без перешкод користуватися своєю банківською карткою, на яку надходить пенсія.

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Проте треба бути уважними тим, хто отримував пенсії у відділеннях Укрпошти або від поштарів. Якщо людина впродовж 6 місяців поспіль не приходить за виплатами – пенсія припиняється, а рахунок блокується. Для поновлення виплати треба особисто звернутися до сервісного центру ПФУ – тобто, необхідно повернутися до України.

Проте є можливість перевести пенсію з поштових переказів на банківську картку. Для цього потрібні:

електронна копія паспорта громадянина України;

ідентифікаційний код (ІПН);

банківська картка та копія повних реквізитів до неї (IBAN).

Для зміни реквізитів отримання необхідно:

увійти в особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України та авторизуватися за допомогою електронного підпису, Дія.Підпис або ж Bank ID; зліва натиснути на вкладку Пенсіонерам; далі натиснути – Внесення змін до електронної пенсійної справи; обрати Заява на зміну способу виплати; заповнити всі необхідні поля форми; завантажити скановані копії необхідних документів; останній крок – сформувати заяву, підписати електронним підписом і натиснути Надіслати.

Поновлення виплат пенсії

Українці, які тимчасово проживають за кордоном та отримали там тимчасовий захист або статус біженця, можуть поштою надіслати заяву для поновлення виплат. Перелік адрес територіальних органів ПФУ.

До заяви про поновлення пенсії необхідно додати:

копії паспорта,

документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та про реєстрацію місяця тимчасового проживання (з перекладом),

обов’язково надається оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива.

Копії документів мають бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України, або нотаріально.

Варто зауважити, якщо з країною тимчасового перебування укладено угоду про пенсійне забезпечення, то є можливість перевести виплату пенсії до цієї країни. Треба лише звернутися до установи соціального страхування у цій країні.

Чи буде пенсіонер отримувати пенсію у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання?

У Пенсійному фонді інформують, що під час перебування пенсіонера за кордоном виплати він отримуватиме, якщо це передбачено міжнародними договорами України. Так, на виплати можуть розраховувати українці, які переїхали до Болгарії, Естонії, Іспанії, Латвії, Литви, Словаччини, Чехії, Португалії та Польщі.

Якщо ж пенсіонер переїхав до Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, то пенсійні виплати отримуватиме за законами цих країн.

Там потрібно буде звернутися до відповідних державних установ одразу після переїзду.

У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання, українську пенсію він може отримати за шість місяців наперед перед від’їздом. Для цього необхідно написати заяву, інформує Пенсійний фонд України.

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