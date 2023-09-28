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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Чи передбачена відповідальність за неоформлення ID-картки в 14 років – відповідь юриста

Підліток, навчання
Фото: Pexels

Будь-який українець, якому вже виповнилось 14 років, може оформити свій перший паспорт громадянина України у вигляді ID-картки.

Для цього необхідно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби, Центру надання адміністративних послуг або паспортного сервісу Документ, не пізніше ніж через місяць після виповнення 14 років.

Оформлення паспорта вперше здійснюється безкоштовно.

Зараз дивляться

Паспорт особам, які не досягли 18-річного віку, видається на чотири роки, а особам, які досягли 18-річного віку — на кожні 10 років.

Що буде, якщо не оформити паспорт у 14 років – Факти ICTV запитали в юриста Анни Златіної.

Чи обовʼязково оформлювати паспорт у 14 років

Так, в Україні особи, яким виповнилось 14 років, зобовʼязані отримати паспорт.

– Частина 2 статті 21 ЗУ Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, встановлює обов’язок кожного громадянина України, який досяг 14-річного віку, отримати паспорт, – каже Златіна.

Таким чином, ця стаття зобовʼязує отримувати паспорт при досягненні 14 років, а не право вибору, отримувати його або ні.

Також Златіна звертає увагу на те, що в цьому питанні є певна невідповідність у законодавчому просторі, оскільки постанова ВРУ Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон в п. 2 розділу І встановлює, що паспорт громадянина України видається кожному українцю центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, після досягнення 16-річного віку.

– Але постанова є нижчим нормативно-правовим актом за закон, тому в цьому питанні керуємось положеннями закону, – додає юрист.

Крім цього, зазначена постанова регулює порядок видачі. Таким чином, кожен громадянин України при досягненні 14 років зобов’язаний отримати паспорт.

Що буде, якщо не зробити паспорт після 14 років

У випадку не отримання паспорта громадянина України після досягнення 14 років, особа може бути притягнена до адміністративної відповідальності. 

– Спершу це буде попередження. Якщо особа після попередження не оформить паспорт, то при повторному притягненні протягом року на неї буде накладений штраф у розмірі від 17 до 51 грн, – каже Златіна.

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ID-паспорт, паспорт України
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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