Грошова допомога від ADRA Ukraine: як українцям отримати 6 660 грн

Українці можуть отримати фінансову допомогу від благодійної організації ADRA Ukraine.

Як отримати допомогу від ADRA Ukraine у 2023 році та що вона передбачає – читайте в нашому матеріалі.

Кому надається допомога

На гарячій лінії ADRA Ukraine Фактам ICTV повідомили, що на фінансову допомогу можуть розраховувати мешканці Херсона та Херсонської області, якщо їхнє житло постраждало внаслідок підриву Каховської ГЕС.

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Оновлено 28 вересня. З 27 вересня грошову допомогу можуть отримати мешканці ще трьох областей: Миколаївської, Донецької та Запорізької.

Але отримати кошти можна лише у випадку, якщо у вас є акт про підтоплення житла або пошкодження його внаслідок російських обстрілів, чи офіційний документ, який це підтверджує.

Крім цього працівники організації додали, що є й інші вимоги для отримання допомоги. Наприклад:

якщо ВПО не реєструвалися на інші волонтерські програми;

якщо людина отримала важкі поранення, хвороби.

Благодійною програмою розрахована фінансова допомога на суму 6 660 грн на кожну зареєстровану людину.

Як отримати допомогу

Щоби отримати фінансову допомогу, спершу потрібно звернутися за консультацією на гарячу лінію.

Номери телефонів гарячої лінії:

+38 067 333 1752 – гаряча лінія (Київстар);

+38 093 170 6739 – гаряча лінія (Lifecell);

+38 050 615 5750 – гаряча лінія (Vodafone).

Далі потрібно прийти в пункт реєстрації, де вас проконсультують на місці та зареєструють для отримання допомоги.

Перелік районів Херсона, де реєструють для отримання допомоги: Суворівський, Дніпровський, Корабельний. Громади, в яких здійснюється реєстрація – Чорнобаївська, Білозерська, Дарʼївська, Новокаховська.

У цих районах та громадах спеціалісти на місцях допоможуть вам зареєструватися!

– Якщо людина маломобільна і не може самостійно прийти на точку реєстрації, є можливість залишити заявку онлайн. Для цього потрібно телефонувати на гарячу лінію, – зазначили на гарячій лінії ADRA Ukraine.

Які документи можуть знадобитися:

Копія/фото документів кожного члена сім’ї:

перша та друга сторінки паспорта та прописка;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження;

документ, який підтверджує, що ваше житло в Херсоні чи Херсонській області постраждало від підриву Каховської ГЕС.

Якщо у вас паспорт нового зразка, відповідно, копія/фото обох сторінок картки та додатка з пропискою.

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