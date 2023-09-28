Гучні та непомітні для ППО: на що здатні дрони-камікадзе Shahed-136

Російські окупанти використовують для атак на Україну дрони Shahed-136.

Що відомо про іранські дрони Shahed-136, які помітили на Київщині, та на що вони здатні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Дрони Shahed-136: призначення та можливості

Shahed-136 (дрон-камікадзе) – тип безпілотних літальних апаратів з бойовою частиною.

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Вони здатні тривалий час у режимі очікування перебувати в повітрі в районі цілі та оперативно атакувати її після отримання команди від оператора.

Також дрон здатний автоматично виконувати завдання, на яке його запрограмували.

Shahed-136 призначений для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами.

Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Ці безпілотники невеликі за розміром та літають низько, тому українським системам ППО важко їх відстежити.

Можуть долати відстань до 2,5 тис. км, зазвичай їх запускають парами чи навіть зграями.

Shahed-136 мають модифікації з камерами спостереження, які здатні завдавати високоточних ударів. Однак більш поширеним є варіант без камер, що наводиться за супутниковими координатами та вражає лише стаціонарні об’єкти.

Shahed-136 запускається під невеликим кутом угору зі спеціальної пускової установки.

Портативна стартова рама з кількома безпілотниками дає змогу швидко переміщатися за допомогою будь-якого відповідного транспортного засобу.

Технічні характеристики

Дальність польоту — до 2,5 тис. км.

Швидкість – 185 км/год.

Вага — 200 кг.

Довжина — 3,5 м.

Розмах крил — 2,5 м.

Боєголовка — в носовій частині.

Запуск — зі спеціальної платформи.

Головна частина може становити до 50 кг вибухівки.

Військові експерти зазначають, що реальна дальність польоту іранських ударних безпілотників може становити 1,3-1,6 тис. км. А швидкість 185 км/год дає змогу збивати Shahed звичайною стрілецькою зброєю.

Попри проблематичність виявлення радаром, безпілотники створюють сильний шум, який допомагає знайти та знищити їх.

Де в Україні були зафіксовані Shahed-136

Доволі часто цей дрон помічають на Півдні України.

21 вересня 2022 року ворог атакував Shahed-136 прибережну зону Очакова Миколаївської області. Ще один збили українські захисники. Інший самоліквідувався ударом по узбережжю.

22 вересня у небі над Миколаївською областю зенітники Повітряних сил знищили чотири Shahed-136. Вранці цього ж дня дрон-камікадзе атакував Кривий Ріг.

23 вересня 2022 року Shahed-136, керований російськими окупантами, завдав удару по Одесі.

Також після звільнення Куп’янська Харківської області було помічено Shahed-136, який, ймовірно, використовувався російськими окупантами.

Цікаво, що росіяни маскують дрони, маркуючи їх як Герань-2.

Ввечері 28 грудня російські окупанти атакували Shahed-136 об’єкт критичної інфраструктури у Харкові.

– Вдруге за день Харків під ударом, ймовірно, “шахедом”. Під прицілом один з об’єктів інфраструктури, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Того ж дня Shahed-136 були збиті над Дніпропетровською, Запорізькою та Миколаївською областями.

А вранці 29 грудня Україна витримала черговий масований удар російських окупантів. Shahed-136 були запущені росіянами на Київ, Харків та Харківську область.

Загалом, за грудень 2022 року Shahed-136 були запущені близько 20 разів (близько 110 дронів) по різним територіям України. Майже усі безпілотники були збиті силами протиповітряної оборони.

У ніч на 26 січня 2023 року росіяни запустили 24 шахеди зі східного узбережжя Азовського моря, ЗСУ знищили всі з них.

Ба більше, станом на 6 лютого 2023 року, російські загарбники використали проти України приблизно 600 дронів типу Shahed. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Ще одна атака відбулася в ніч проти 27 лютого 2023 року. Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, але ЗСУ вдалося збити більшість із них. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Вночі, від 23:00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу Shahed. Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники. Вистоїмо і переможемо!, — йдеться в повідомленні.

З березня по вересень 2023 року росіяни атакували Shahed різні міста України понад 120 разів. Особливо активно ворог застосовував Shahed у травні (було зафіксовано щонайменше 406 БпЛА) та вересні (зафіксовано щонайменше 463 БпЛА та 97 влучань).

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