В УЦОЯО відповіли, чи треба готуватись до ДПА у 4 класі та на що вплине оцінка

У 2024 році в Україні планують провести експериментальну державну підсумкову атестацію (ДПА) для деяких четвертих класів. Пілотне тестування необхідне для перевірки процедури оцінювання.

Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю Українській правді.

– Основна мета цього пілотування наступного року – перевірити процедури оцінювання. Тобто зрозуміти, чи можуть заклади освіти потім це реалізувати. І, безперечно, перевірити, чи тести посильні для учасників, чи потрібно змістити якісь акценти, – сказала вона.

Також метою тестів буде побачити не лише знання учня, але й його здатність застосовувати набуті навички й уміння.

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Керівниця УЦОЯО пояснила, що оцінюватимуть знання з української мови, читання, а також математики. Проводитимуть оцінювання вчителі, які навчали дітей.

– Результати цих оцінювань не будуть персоніфіковані, ми також не будемо оприлюднювати результати закладів освіти в такому великому форматі, тому що будь-які рейтинги за цими результатами є шкідливими, – зазначила Вакуленко.

Вона додала, що ДПА в 4 класі матиме моніторинговий характер.

– Не потрібно готуватися до державної підсумкової атестації в четвертому класі, не потрібно спеціальних курсів підготовки, не потрібно стресувати, розв’язувати якісь приклади. Це просто фіксація того, що є. Важливо те, як ви навчалися впродовж 4 років. От з цим ви і маєте прийти на цю державну підсумкову атестацію, – наголосила посадовиця.

За її словами, жодних наслідків для дитини, для вчителя, для школи за результатами ДПА в 4 класі не буде.

Раніше Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення не проводити Державну підсумкову атестацію (ДПА) в 9 і 11 класах у 2024 році.

Джерело : Українська правда

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