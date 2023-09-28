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Як дізнатися, чи готовий паспорт громадянина України онлайн – інструкція

Як дізнатися, чи готовий паспорт громадянина України онлайн – інструкція
Фото: Depositphotos

Паспорт громадянина України можна замовити за місцем проживання у територіальних підрозділах ЦНАП або у територіальних підрозділах ДМС.

Після подання необхідного пакету документів ви можете перевірити стан оформлення паспорта онлайн.

Як дізнатися, чи готовий ваш паспорт – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Як перевірити стан оформлення паспорта

Перевірити, чи готовий ваш паспорт, онлайн можна за допомогою електронного сервісу Перевірка стану оформлення документів від Державної міграційної служби України:

  • перейдіть за посиланням;
  • оберіть тип документа – паспорт громадянина України (ID), паспорт для виїзду закордон тощо;
  • оберіть, на підставі якого документа оформлюється наш новий паспорт – паспорта України (книжечки) або ж паспорта у вигляді картки;
  • введіть серію та номер документа, на підставі якого здійснено оформлення;
  • натисніть Знайти.

Перед вами з’явиться інформація стосовно готовності вашого паспорта.

Де сьогодні можна замовити та отримати паспорт

Як вже згадувалося вище, оформити паспорт громадянина України під час воєнного стану можна за місцем проживання у територіальних підрозділах ЦНАП або у територіальних підрозділах ДМС.

Якщо ж через військову агресію Росії проти України ви переїхали в інше місце, але не забрали готовий паспорт, вам потрібно з’ясовувати свій випадок безпосередньо у працівників ДМС у тому територіальному підрозділі, який вас цікавить.

Для цього працюють телефонні гарячі лінії у тих територіальних органах та територіальних підрозділах ДМС, які розташовані в безпечних регіонах, де не ведуться активні бойові дії.

Також працюють телефоні гарячі лінії апарату ДМС, на які можна звернутися з питаннями щодо надання адміністративних послуг та перевірки стану оформлення документів.

У ДМС наголошують, що ви можете завершити оформлення паспортного документа та отримати його не в тому територіальному підрозділі ДМС, у якому подавалися документи для оформлення.

Як перевірити, чи готовий паспорт, з-за кордону

З початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну мільйони українців були вимушені переїхати до безпечніших регіонів, подалі від бойових дій.

Проте для багатьох із них гостро постало питання оформлення документів, зокрема відновлення втраченого паспорту або його заміна.

Отже, якщо ви перебуваєте за кордоном, перевірити стан оформлення свого паспорту можна так само, за допомогою відповідного електронного сервісу Перевірка стану оформлення документів.

Якщо ж ви хочете отримати новий паспорт громадянина України, перебуваючи за кордоном, зверніться до консульства.

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ID-паспорт, онлайн, паспорт України
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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