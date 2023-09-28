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Як відновити свідоцтво про народження: куди звертатися та необхідні документи

Папка, документы, документи, документ
Фото: Pexels

Свідоцтво про народження – перший офіційний документ у житті кожної людини. В умовах воєнного стану його легко пошкодити або загубити.

Як відновити власне або дитяче свідоцтво про народження – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто може поновити свідоцтво

Свідоцтво про народження – важливий документ. Перш за все, він може знадобитися при підтвердженні родинних зв’язків, оформленні документів, вступу до ЗВО, для отримання громадянства чи дозволу на проживання в іншій країні.

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Звернутися за повторною видачею документу можуть:

  • повнолітні громадяни;
  • батьки;
  • опікуни, піклувальники;
  • представники установи охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина;
  • представник по довіреності.

Які документи потрібні

Для відновлення втраченого свідоцтва про народження вам необхідно мати:

  • заява на відновлення документу – заявником можуть бути як батьки, так і людина, якій необхідно відновити свідоцтво;
  • паспорти батьків, де є відмітка про дітей, або ж документ, який підтверджує факт батьківства або паспорт особи, яка звертається;
  • довіреність (якщо звертається представник)
  • документи, що підтверджують родинні (сімейні) стосунки з особою, відносно якої повторно видається свідоцтво (якщо звертається опікун/піклувальник).
  • документи, які підтверджують близьку спорідненість з дитиною;
  • квитанція про сплату держмита на повторну видачу.

Проте в умовах воєнного стану квитанція не потрібна, адже державне мито за повторну видачу свідоцтв про народження не справляється в умовах війни.

Як отримати нове свідоцтво

Свідоцтво про народження органи ДРАЦС видають повторно. Аби відновити документ необхідно зібрати усі документи та звернутися до ДРАЦС.

Повторна видача документу здійснюється незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання особи.

Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини.

Українці, які особисто звернулися до відділу ДРАЦС, можуть отримати свідоцтво про народження того ж дня. Необхідно лише пред’явити паспорт (паспортний документ).

Відновлене свідоцтво має таку ж юридичну силу, як і втрачений документ.

Отримати нове свідоцтво можна й онлайн. Для цього необхідно відправити усі документи  поштою (рекомендованим листом) або заповнити заяву на отримання послуги онлайн.

Отримати свідоцтво ви зможете в органі ДРАЦС або у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад.

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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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