Який призовний вік в Україні у 2023 році

На початку лютого цього року Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 20 травня 2023 року. Відповідно, військовозобовʼязані громадяни можуть отримувати повістки та направлятися на військову службу.

Факти ICTV дізнавалися, що таке призовний вік, та який він в Україні у 2023 році.

Призовний вік 2023

Призовним вважається той вік, який дозволяє призвати особу на строкову військову службу.

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У мирний час на строкову службу призиваються придатні за станом здоров’я українські чоловіки віком від 18 до 27 років (саме цей вік вважається призовним).

На початку лютого 2023 року уряд скасував призов на строкову військову службу. Таке правило буде діяти впродовж усього воєнного стану.

Що ж стосується мобілізаційного віку на період дії воєнного стану, то, попри скасування призову на строкову службу, під мобілізацію потрапляють усі чоловіки віком від 18 до 60 років (вони вважаються військовозобов’язаними).

Тобто у 2023 році в Україні:

призовний вік для проходження строкової військової служби – від 18 до 27 років ;

; під загальну мобілізацію на період воєнного стану потрапляють громадяни України віком від 18 до 60 років.

Коли потрібно стати на військовий облік у 2023 році

Наприкінці 2022 року Кабмін ухвалив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У новому порядку зазначено, що чоловіки мають ставати на облік у рік досягнення 17-річного віку. Тобто, якщо раніше вік постановки на облік починався з 17 років, то у 2023-му – з 16 років.

Інакше кажучи, чоловіки мають йти до військкомату не в момент, коли виповнилося 16 років, а в той рік, коли має виповнитися 17. Наприклад, якщо у 2022 році вам виповнилося 16, то у 2023-му ви маєте стати на військовий облік.

Проте ці зміни не зачіпають норми, які стосуються призовного віку чи мобілізації! Тобто призвати на службу в армію чи мобілізувати чоловіка можна лише з 18 років.

Отож, нині на військовому обліку мають перебувати:

чоловіки віком від 16 до 27 років;

військовозобов’язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування в запасі – 60 років;

жінки, які отримали медичну або фармацевтичну спеціальність.

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