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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Похолодання та можливі дощі: якою буде погода на вихідні

дощ
Фото: Unsplash

Із 1 жовтня В Україну прийде холодний атмосферний фронт.

У звʼязку з цим у західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому місцями пройдуть невеликі дощі. 

На сході та півдні, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині в неділю втримається суха сонячна погода. 

Зараз дивляться

Температура повітря, після тривалого тепла, 1 жовтня знизиться  до +16…+20 градусів. 

Південь, схід, значна частина центру в неділю ще побудуть серед літніх +23…+28 градусів. 

– Вересень завершується чудовою погодою. У суботу всюди в Україні очікується суха тепла погода. Протягом дня +23…+28 градусів. Лише ввечері покаже носа з Польщі атмосферний фронт на Волині, Львівщині та Закарпатті – там можливий незначний дощ. Ввечері 30 вересня! У Києві в суботу – сухо тепло, сонячно, +25 градусів. Всі на природу або принаймні варто вийти з приміщень, буде гарно, – наголошує народна синоптикиня Наталка Діденко. 

У столиці з 1 жовтня побільшає хмар, є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря знизиться до +18 градусів. 

Також у неділю в Києві можливий поривчастий вітер північно-західного напрямку.

Наталка Діденко, Погода, Погода в Киеве, Погода в Україні, Прогноз погоди
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