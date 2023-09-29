Похолодання та можливі дощі: якою буде погода на вихідні
Із 1 жовтня В Україну прийде холодний атмосферний фронт.
У звʼязку з цим у західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому місцями пройдуть невеликі дощі.
На сході та півдні, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині в неділю втримається суха сонячна погода.
Температура повітря, після тривалого тепла, 1 жовтня знизиться до +16…+20 градусів.
Південь, схід, значна частина центру в неділю ще побудуть серед літніх +23…+28 градусів.
– Вересень завершується чудовою погодою. У суботу всюди в Україні очікується суха тепла погода. Протягом дня +23…+28 градусів. Лише ввечері покаже носа з Польщі атмосферний фронт на Волині, Львівщині та Закарпатті – там можливий незначний дощ. Ввечері 30 вересня! У Києві в суботу – сухо тепло, сонячно, +25 градусів. Всі на природу або принаймні варто вийти з приміщень, буде гарно, – наголошує народна синоптикиня Наталка Діденко.
У столиці з 1 жовтня побільшає хмар, є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря знизиться до +18 градусів.
Також у неділю в Києві можливий поривчастий вітер північно-західного напрямку.
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