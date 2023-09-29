Стаж військового для виходу на пенсію: що не так з виплатами – пояснює юрист

З 24 лютого триває повномасштабна війна з Росією, і деякі військові повернулися до служби вже бувши на пенсії. Як нараховуються пенсії та чому в багатьох військовослужбовців виникають проблеми з купівлею стажу – читайте в поясненні експерта.

Стаж військового для виходу на пенсію: в чому проблема

За словами юриста з пенсійних питань Тетяни Ходіневич, купувати стаж можуть тільки непрацюючі військовослужбовці. Ця норма стає каменем спотикання для наших сьогоднішніх захисників. При отриманні поранення та встановленні групи інвалідності вони часто отримують відмову в призначенні пенсії по інвалідності. Причина – відсутність необхідного страхового стажу. Іноді для цього не вистачає кількох місяців.

Рішенням може бути купівля страхового стажу, але якщо людина не звільнена зі служби – вона вважається працюючою (застрахованою особою за Законом 1058), тому не має права купити стаж. Саме тому це – замкнене коло, з якого поки що немає виходу. Тобто держава не пропонує розв’язання цього питання.

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Стаж військового для виходу на пенсію: що показує практика

За словами експерта, військові самі собі не можуть оформити пенсії. Їх подає їхня структура. За поданням відділу кадрів, якщо вони відслужили певну кількість років. Також у них є певні умови для призначення (статус, інвалідність і т.д). Сьогоднішні наші мобілізовані зазвичай мають звертатися з цього питання у свої частини або підрозділи.

Це потрібно для того, щоб виявити, мають вони право на пенсію чи ні. Буває так, що не мають. Якщо пояснювати на прикладі, то до мене зверталися військові з питань оформлення пенсії з інвалідності.

Щоб її оформити на загальних підставах, після поранення та встановлення групи інвалідності, залежно від групи, є вимоги до страхового стажу. Вони не значною мірою відрізняються, але є.

Наприклад, до мене звернувся 36-річний військовий. Йому потрібно, аби було не менше семи років страхового стажу. За цивільним законодавством, якщо людина не має такого стажу, їй відмовляють у призначенні пенсії. Тобто пенсія військовому, в якого менший стаж, не назначається.

Однак у ПФУ просувають можливість купівлі стажу. Його можуть купити тільки непрацюючі люди. Тобто ті, які не перебувають офіційно у трудових відносинах.

Якщо військовий ще не звільнений, і йому частина платить якісь кошти, то пенсію отримати він теж не зможе. Навіть з III групою інвалідності можуть не звільняти зі служби.

І пенсію він отримати теж не може, адже йому не вистачає стажу. По ЗУ 32 Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, для осіб з інвалідністю з I групою, якщо людині від 26 до 28 років, потрібно, щоб в неї було два роки стажу. Якщо до 25 – один рік. Тобто якщо хлопцю 25, і в нього немає одного року стажу, і він отримав інвалідність, то пенсія в такому разі йому не надається. Купити він його не може, тому що він ще служить, і йому стаж не продають через це. Виходить замкнене коло.

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