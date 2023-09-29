Третина українців, які виїхали до країн ЄС під час війни, планують повернутися

Третина українців, котрі виїхали в країни Євросоюзу через повномасштабну війну, планують повернутися до України.

Про це розповіла старша експертка проєкту Дослідження діаспори і тимчасово переміщених осіб Катерина Мусієнко під час круглого столу в Military Media Center.

Дослідження провела Мережа захисту національних інтересів ANTS.

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Так, понад 50% українців, які виїхали в країни ЄС у 2022 році й нині перебувають там, мають низку психологічних проблем: фрустровані, розгублені, потерпають від депресії, безсоння.

Понад 50% респондентів досі не змогли знайти роботу через бюрократичні проблеми або через незнання мови. 60% сказали, що не вчили мову або лише почали вчити.

На думку Катерини Мусієнко, така тенденція є сигналом для України, оскільки відкривається можливість повертати своїх людей. Водночас уряду необхідно продумати чітку стратегію повернення та реінтеграції громадян.

Так, серед громадян, які не отримали статус біженця, а перебувають під захистом, третина готові повернутися в Україну; третина респондентів ще не знає, чи повернеться.

— Люди готові повертатися за умови, що в Україні будуть робочі місця, держава допоможе розв’язати проблему з житлом для тих, хто втратив домівку унаслідок бойових дій, і насамперед за умов безпеки, — наголосила Катерина Мусієнко.

Третина тих респондентів, хто хоче залишитися в ЄС, не асоціюють себе з країною перебування, тобто вони можуть змінювати країну проживання.

За даними експертів, до країн ЄС виїхало приблизно 5-6 млн українців.

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