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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Англійська без зубріння підручників: Speak Up дарує 1,5 місяця безкоштовного навчання

англійська мова
Фото: Pexels

Часи, коли вивчати англійську можна було тільки зі словниками, шаблонними шкільними підручниками чи з репетитором, давно минули.

Міжнародна мережа шкіл Speak Up підготувала для вас унікальний подарунок – аж 1,5 місяця безкоштовного навчання онлайн. Якщо ви новачок, ловіть момент навчитися писати, читати, розуміти мову на слух і, звичайно, говорити.

Як навчатися онлайн

Відеокурс дає можливість займатися в індивідуальному темпі в домашніх умовах. Вам не треба підлаштовуватися під розклад педагога чи офлайн-груп. Замовивши на сайті уроки з англійської 1,5 місяця в подарунок, ви отримаєте простий і зрозумілий набір занять, кожне з яких стосується однієї актуальної теми.

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У першій частині подається теоретична інформація, а далі – практична. Ви послідовно просуваєтеся в навчанні, виконуючи різні завдання. Вони спрямовані на тренування навичок:

  • аудіювання;
  • говоріння;
  • читання;
  • граматики.

Ви будете особисто контролювати процес свого навчання, встановлювати зручний час і, за потреби, повертатися до пройденого матеріалу. Такий підхід допоможе вивчити все найнеобхідніше швидко та в комфортних умовах.

Кому підійде курс англійської з нуля

Якщо ваш багаж знань з англійської обмежується шкільною програмою і ви вже давно не практикували та призабули її, краще почати з курсів для початківців. Ви швидко освіжите пам’ять і продовжите вивчати мову далі. Відеоуроки від Speak Up допоможуть навчитися:

  • сприймати англійську мову на слух;
  • розуміти, як працюють правила;
  • швидко підбирати слова в розмові;
  • грамотно висловлювати свої думки усно та на папері;
  • користуватися живими ідіомами та сленгом.

Скористатися подарунковою пропозицією можуть як дорослі, так і діти. Заняття розраховані на всі вікові категорії.

Чому саме Speak Up

Інноваційна навчальна програма міжнародної школи Speak Up не передбачає домашніх завдань і зубріння за підручниками. Вона розроблена досвідченими викладачами, які є носіями мови. У короткі терміни ви вільно заговорите англійською, зможете дивитися фільми без перекладу та читати книжки в оригіналі.

Тож, якщо ви не хочете витрачати великі кошти й багато часу на репетиторів та відвідування занять у групах, не баріться і залишайте заявку на відеоуроки в подарунок. Поспішайте: час дії акційної пропозиції обмежений! Встигніть потрапити до числа щасливців, які вивчать англійську мову з нуля в найкоротші терміни.

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Англійська без зубріння підручників: Speak Up дарує 1,5 місяця безкоштовного навчання

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