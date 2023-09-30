Англійська без зубріння підручників: Speak Up дарує 1,5 місяця безкоштовного навчання

Часи, коли вивчати англійську можна було тільки зі словниками, шаблонними шкільними підручниками чи з репетитором, давно минули.

Міжнародна мережа шкіл Speak Up підготувала для вас унікальний подарунок – аж 1,5 місяця безкоштовного навчання онлайн. Якщо ви новачок, ловіть момент навчитися писати, читати, розуміти мову на слух і, звичайно, говорити.

Як навчатися онлайн

Відеокурс дає можливість займатися в індивідуальному темпі в домашніх умовах. Вам не треба підлаштовуватися під розклад педагога чи офлайн-груп. Замовивши на сайті уроки з англійської 1,5 місяця в подарунок, ви отримаєте простий і зрозумілий набір занять, кожне з яких стосується однієї актуальної теми.

Зараз дивляться

У першій частині подається теоретична інформація, а далі – практична. Ви послідовно просуваєтеся в навчанні, виконуючи різні завдання. Вони спрямовані на тренування навичок:

аудіювання;

говоріння;

читання;

граматики.

Ви будете особисто контролювати процес свого навчання, встановлювати зручний час і, за потреби, повертатися до пройденого матеріалу. Такий підхід допоможе вивчити все найнеобхідніше швидко та в комфортних умовах.

Кому підійде курс англійської з нуля

Якщо ваш багаж знань з англійської обмежується шкільною програмою і ви вже давно не практикували та призабули її, краще почати з курсів для початківців. Ви швидко освіжите пам’ять і продовжите вивчати мову далі. Відеоуроки від Speak Up допоможуть навчитися:

сприймати англійську мову на слух;

розуміти, як працюють правила;

швидко підбирати слова в розмові;

грамотно висловлювати свої думки усно та на папері;

користуватися живими ідіомами та сленгом.

Скористатися подарунковою пропозицією можуть як дорослі, так і діти. Заняття розраховані на всі вікові категорії.

Чому саме Speak Up

Інноваційна навчальна програма міжнародної школи Speak Up не передбачає домашніх завдань і зубріння за підручниками. Вона розроблена досвідченими викладачами, які є носіями мови. У короткі терміни ви вільно заговорите англійською, зможете дивитися фільми без перекладу та читати книжки в оригіналі.

Тож, якщо ви не хочете витрачати великі кошти й багато часу на репетиторів та відвідування занять у групах, не баріться і залишайте заявку на відеоуроки в подарунок. Поспішайте: час дії акційної пропозиції обмежений! Встигніть потрапити до числа щасливців, які вивчать англійську мову з нуля в найкоротші терміни.

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