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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Пенсії у жовтні 2023-го: хто отримає вікову надбавку

пенсія гроші
Фото: Depositphotos

Підвищення пенсій у жовтні не планується, проте люди, які досягли певного віку – 70, 75 чи 80 років – отримають щомісячні доплати.

Згідно з постановою Кабміну №168, щомісячна компенсаційна виплата встановлюється з дати досягнення особою відповідного віку.

Хто і яку надбавку до пенсії отримає:

  • українці, яким виповнилося 80 років і більше – до 570 грн;
  • яким виповнилося 75 років – до 456 грн;
  • яким виповнилося 70 років – до 300 грн.

Така компенсаційна виплата передбачена пенсіонерам, у яких розмір виплат з урахуванням усіх надбавок, підвищень, індексацій, цільової грошової допомоги не досягає розміру середньої зарплати (наразі 16 012 грн).

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Розрахунок показників середньої зарплати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та враховується для обчислення пенсії, здійснюється ПФУ за інформацією Державної податкової служби, наданою в порядку міжвідомчого обміну.

Раніше Факти ICTV розповідали, який страховий стаж треба мати, щоб вийти на пенсію у 2024 році.

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