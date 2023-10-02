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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Пільги на комунальні послуги для УБД 2023: як отримати та що знадобиться

Пільги на комунальні послуги для УБД 2023: як отримати та що знадобиться
Фото: Depositphotos

Українські військові, які мають статус учасника бойових дій, можуть отримати різноманітні пільги від держави. Законом України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту визначено чималий перелік пільг для УБД.

Зокрема, на законодавчому рівні передбачено пільги й на оплату комунальних послуг.

Факти ICTV дізнавалися, які пільги на комунальні послуги передбачено для УБД у 2023 році та як їх отримати.

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Пільги на комунальні послуги для УБД: що передбачено

  • 75-відсоткова знижка плати за користування житлом;
  • 75-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами.

Площа житла, на яку надається знижка, під час розрахунків плати за опалення становить 21 кв. м опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

А для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-відсоткова знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. м на сім’ю).

  • Першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт будинків і квартир.
  • Особи, які дістали поранення (контузію або каліцтво під час участі в бойових діях) забезпечуються житловою площею у термін на два роки після становлення на квартирний облік.
  • Учасник бойових дій може одержати позику на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, дачних будинків з погашенням її протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва.
  • Першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування,  садівницьких товариств.
  • Також УБД мають пільги на позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20% від тарифів вартості основних та 50% ― додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів.

Як УБД отримати пільги на комуналку 2023

Варто наголосити, що одержати пільги на комуналку можуть особи, які вже отримали статус учасника бойових дій. Тобто, якщо ви лише в процесі оформлення статусу, пільги на комуналку ви не зможете оформити.

Після отримання статусу УБД, необхідно подати дві заяви: про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) та про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Подавати ці заяви потрібно у Пенсійний фонд України. Окрім заяв, УБД також потрібно мати оригінали та копії:

  • паспорти;
  • ідентифікаційного коду;
  • посвідчення УБД.

Подати заяви та необхідні документи можна в найближчому сервісному центрі ПФУ, до ЦНАПу чи до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Крім того, подати документи можна дистанційно – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

За результатами опрацювання заяви спеціалісти ПФУ поінформують заявника щодо стану та рішення опрацювання його заяви.

До речі, оформлювати пільги на комунальні послуги може не лише учасник бойових дій, а й його близькі родичі (батьки, дружина, діти). Для цього потрібно мати документи, які підтверджують родинні звʼязки, та довідку про призначення статусу УБД.

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Війна в Україні, Комунальні платежі, Пільги
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