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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Клименко пояснив, чому у тилових регіонах діє комендантська година

ніч киїів комендантська година
Фото: УНІАН

Комендантська година у тилових регіонах продовжує діяти задля дисципліни та профілактики злочинності. 

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. 

– У цей час, наприклад в чотири, п’ять чи шість годин, у кожній області своя комендантська година, ми чітко знаємо, що в нас є законні підстави перевірити людину, яка перебуває на вулиці. Кожен поліцейський має право запитати, що робить ця особа на автомобілі або в пішому порядку на цій території. Тому в цей час злочинності практично немає, вона мінімізована, тож наші люди можуть спокійно спати в цей час, поки поліція буде виконувати свої функції, – сказав він. 

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни в Україні була запроваджена комендантська година.

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Вона передбачає заборону перебування на вулиці чи в інших громадських місцях без спеціальних перепусток у певні години доби. У різних регіонах ці години можуть відрізнятися.

Винятком може слугувати лише повітряна тривога, саме тоді українці можуть пересуватися вулицею, коли прямують до укриття. Про відповідальність за порушення комендантської години в Україні читайте у матеріалі.

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