Знижка у 100, 50 чи 25%: хто може отримати пільги на комунальні послуги у 2023 році

Рахунки за житлово-комунальні послуги – обовʼязковий платіж, який мають сплачувати усі українці. Водночас певні категорії громадян мають право на пільги.

Факти ICTV дізнавалися, хто має право на пільги на житлово-комунальні послуги у 2023 році та як їх отримати.

Які пільги на комунальні послуги можна отримати у 2023 році

У Пенсійному фонді Україні зазначають, що перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів, визначено Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї (затверджено постановою Кабміну від 04.06.2015 № 389).

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До них належать пільги з оплати:

житла – квартплата, плата за послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком;

комунальних послуг – централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, зокрема транспортування, розподіл та постачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів;

палива та скрапленого газу.

Хто може отримати пільги на житлово-комунальні послуги в 2023 році

Пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину за шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2023 році це 3760 грн.

– Пільга призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає, – додають у ПФУ.

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг у 100% знижки надається:

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (батьки, дружина, чоловік тощо);

пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу;

особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють/раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.

Пільга у розмірі 50% знижки на оплату комунальних послуг надається:

багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів (піклувальників);

батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;

особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей;

дружині (чоловіку) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей (на час опікунства) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

сім’ї, що має дитину з інвалідністю;

учасникам війни;

Окремим категоріям осіб, з-поміж жертв нацистських переслідувань.

Пільга у розмірі 25% знижки на комуналку надається:

Дітям війни.

Також пільги на житлово-комунальні послуги можуть отримати учасники бойових дій (УБД). Їм надається:

75-відсоткова знижка плати за користування житлом;

75-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами.

Також у ПФУ наголосили, якщо дохід сім’ї пільговика перевищує той, що дає право на пільгу, – людина (представник пільгової категорії) може звернутися за призначенням житлової субсидії.

Як отримати пільги на комунальні послуги у 2023 році

Із 1 грудня 2022 року призначає та виплачує субсидії та пільги на оплату комунальних послуг Пенсійний фонд України. Відповідно, оформити пільгу на житлово-комунальні послуги можна:

Через вебпортал Пенсійного фонду.

У Пенсійному фонді.

Звернутись до уповноважених осіб територіальної громади.

Звернутись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Нагадуємо, із січня 2023 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються винятково у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду України.

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