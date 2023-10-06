Допомога одиноким матерям: хто може отримати та які документи необхідні

Одинокі матері, які не перебувають у шлюбі та самостійно виховують дітей, мають право на отримання грошової допомоги від держави.

Як отримати виплати на дітей одиноким матерям – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто може отримати

Право на допомогу мають:

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одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини (про усиновлення) відсутній запис про батька;

вдова та вдівець з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Водночас для одинокої матері у разі смерті чоловіка, шлюб з яким було розірвано до дня смерті, зберігається право на одержання допомоги на дітей, які народилися до шлюбу, за умови, якщо ці діти не були усиновлені новим чоловіком.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.

Законодавством України передбачені пільги та різні гарантії для одиноких матерів, однак, деякі з них жінка втрачає, коли вступає в шлюб.

Варто зазначити, що поняття одинока мати визначається чинним законодавством України по-різному, і застосовується залежно від того, на які правовідносини воно поширюється.

Які документи необхідні

Щоб отримати виплати на дітей, потрібно мати такі документи:

заяву про призначення соціальної допомоги;

декларацію про доходи;

довідку про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідку про народження, видану виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад;

копію свідоцтва про народження дитини;

для усиновлювачів – рішення про усиновлення дитини;

копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що на дітей не отримуються зазначені пенсії та державна соціальна допомога.

Як отримати допомогу

Для отримання виплат потрібно звернутись до органу соціального захисту чи Центру надання адміністративних послуг із необхідними документами.

Знайти найближчий ЦНАП можна за посиланням.

Подати заявку на виплати можна і онлайн. Необхідно відправити її разом з усіма документами поштою до ЦНАПу чи органу соцзахисту.

В умовах воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропустив строк її перегляду.

– Але після завершення воєнного стану громадяни мають оновити документи протягом місяця, щоб продовжити отримувати допомогу. Якщо ви не звернулися по допомогу протягом 60 календарних днів, кошти повернуться Мінсоцполітики.

Розмір допомоги 2023

Допомога одиноким матерям розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2023 році:

на дітей до 6 років – 2 272 грн;

на дітей від 6 до 18 років – 2 833 грн ;

; на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років – 2 684 грн.

Коли скасовується допомога

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям припиняється у разі:

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

позбавлення волі отримувача допомоги за рішенням суду;

скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

працевлаштування дитини або реєстрації нею шлюбу до досягнення 18-річного віку;

надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини;

смерті дитини;

смерті отримувача допомоги.

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