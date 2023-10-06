В Україну повернули тіла 64 загиблих захисників

У п’ятницю, 6 жовтня, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що до України повернули тіла 64 загиблих українських військових.

– Реалізація репатріаційних заходів здійснювалася Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та стала можливою завдяки взаємодії з Об’єднаним центром при Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ (Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), Збройних сил України (ЦУ ЦВС), ДСНС у Сумській області, ДПСУ та іншим представництвам структур сектору безпеки та оборони України за сприяння та участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою українська сторона, згідно з нормами Міжнародного гуманітарного права, передала Росії тіла комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України.

У Координаційному штабі наголосили, що ЗСУ забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих тіл загиблих військовослужбовців до визначених державних спеціалізованих установ, щоб передати їх представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації й проведення слідчих дій та судових експертиз, необхідних для встановлення осіб загиблих.

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Нагадаємо, у вівторок, 29 серпня, Україна повернула тіла ще 84 військових, які загинули, захищаючи нашу країну від повномасштабної агресії РФ.

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