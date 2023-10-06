Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В Україну повернули тіла 64 загиблих захисників

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

У п’ятницю, 6 жовтня, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що до України повернули тіла 64 загиблих українських військових.

– Реалізація репатріаційних заходів здійснювалася Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та стала можливою завдяки взаємодії з Об’єднаним центром при Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ (Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), Збройних сил України (ЦУ ЦВС), ДСНС у Сумській області, ДПСУ та іншим представництвам структур сектору безпеки та оборони України за сприяння та участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, – йдеться у повідомленні. 

Своєю чергою українська сторона, згідно з нормами Міжнародного гуманітарного права, передала Росії тіла комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України.

В Україну повернули тіла 64 загиблих захисників

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У Координаційному штабі наголосили, що ЗСУ забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих тіл загиблих військовослужбовців до визначених державних спеціалізованих установ, щоб передати їх представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації й проведення слідчих дій та судових експертиз, необхідних для встановлення осіб загиблих.

Зараз дивляться

Нагадаємо, у вівторок, 29 серпня, Україна повернула тіла ще 84 військових, які загинули, захищаючи нашу країну від повномасштабної агресії РФ.

Читайте також
У День пам’яті захисників України Залужний звернувся до українців
В Україну повернули тіла 64 загиблих захисників

Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Сербський суд відмовив Україні в екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова
Андрій Наумов
На оборону додатково спрямують 300 млрд: Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №10038
Верховна рада
СБУ арештувала активи трьох путінських олігархів в Україні на понад 17 млрд грн
В Україну повернули тіла 64 загиблих захисників
У США є варіанти продовження підтримки України, попри проблеми з бюджетом – Пентагон
Пентагон
У відповідь на обстріл Грози: Воллес закликав Берлін передати Україні Taurus
Бен Воллес

Завантаження

Ігри
Відео
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України

Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.

Оксана Лотоцька
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених
удар по Харкову
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
В Україну повернули тіла 64 загиблих захисників
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
В Україну повернули тіла 64 загиблих захисників
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
В Україну повернули тіла 64 загиблих захисників
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь