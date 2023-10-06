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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Як замінити старі розжарювальні лампи на нові LED-лампочки – інструкція

Як замінити старі розжарювальні лампи на нові LED-лампочки – інструкція
Фото: Pexels

В Україні працює державна програма, яка дає змогу безкоштовно обміняти пʼять старих лампочок на пʼять світлодіодних (LED).

Уряд затвердив програму для населення з обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи ще 10 січня 2023 року.

Факти ICTV дізнавалися, як безплатно обміняти старі лампи розжарювання на LED та що для цього знадобиться.

Зараз дивляться

Заміна лампочок 2023: як отримати нові LED

Щоби взяти участь у програмі та обміняти старі лампочки, необхідно відповідати кільком вимогам:

  • потрібно бути громадянином України віком від 18 років;
  • мати паспорт і РНОКПП;
  • обовʼязково мати лампи розжарювання для обміну.

Механізм програми передбачає, що людина приносить пʼять ламп розжарювання у відділення Укрпошти та проводить там обмін на нові енергоощадні.

Сам обмін можна робити у два способи – з попереднім замовленням і без нього.

Для попереднього замовлення потрібно відправити заявку у застосунку Дія. Для цього:

  • перейдіть у застосунок Дія;
  • серед послуг знайдіть Обмін лампочок;
  • вказати особисті дані для замовлення – номер свого телефону та зручне відділення Укрпошти;
  • тепер необхідно вибрати кількість лампочок, які хочете замінити (максимум пʼять);
  • відправте заявку.

Коли ваші дані оброблять та надішлють ваші лампочки, ви отримаєте відповідне сповіщення у Дії. Отримання ламп здійснюється за номером вашої заявки.

– Якщо людина не забрала замовлення впродовж пʼяти робочих днів, воно анулюється.

Якщо ви не маєте можливості замовити лампи через застосунок Дія, то можете просто прийти до відділення Укрпошти з паспортом, РНОКПП і лампочками розжарювання.

– За наявності вільних LED-ламп вам їх обміняють!

Зверніть увагу, що обмін проводиться виключно на справні лампи розжарювання.

– Якщо після обміну ви зрозумієте, що одна чи декілька ламп не працюють, ви можете обміняти їх у відділенні Укрпошти на нові. Такий обмін можна здійснити один раз, повертати несправні лампи потрібно в пакуванні від виробника.

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електроенергія, обмін, Укрпошта
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