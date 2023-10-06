Яку суму можна перевозити через кордон: основні правила

Вимоги до ввезення валюти з-за кордону для українців, які повертаються на Батьківщину з інших країн, пояснюють у Національному банку України. Яку суму можна перевозити через кордон і як це правильно робити – читайте в матеріалі.

Яку суму можна перевозити через кордон у 2023 році

Якщо ви письмово не декларуєте в митному органі кошти, то можете без проблем переміщувати готівкову валюту та банківські метали в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 тис. євро.

Якщо ваша сума дорівнює або перевищує зазначену межу, то декларувати кошти обов’язково.

Декларування готівки: що потрібно знати

Декларацію надають митній службі у тому разі, якщо переміщення через кордон відбувається з валютою та банківськими металами у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тис. євро. Обмежень щодо максимальної суми валютних цінностей, які людина може ввозити на митну територію України, немає.

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Необхідно написати у письмовій формі точні дані про валютні цінності через заповнення на кордоні митної декларації встановленої форми.

Неповнолітні українці теж мають право привозити валюту з-за кордону або через кордон без декларування в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 тис. євро. Якщо сума становить понад 10 тис. євро (в еквіваленті), то теж потрібно заповнювати декларацію. Декларацію від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, заповнює її законний представник.

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