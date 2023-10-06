Значення радіоелектронної боротьби у війні: який арсенал РЕБ має РФ

У сучасних воєнних конфліктах радіоелектронна боротьба (РЕБ) набуває дедалі більшого значення. Насправді засоби радіоелектронної боротьби є одними з провідних елементів сучасних війн і збройних конфліктів.

Факти ICTV дізнавалися, що таке засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які системи має Росія та як ворог їх використовує.

Що таке РЕБ: особливості та призначення

Радіоелектронна боротьба – це різновид збройної боротьби, який здійснює радіоперешкоди для радіоелектронних засобів розвідки, систем зв’язку та керування ворога для ускладнення його роботи і передання даних. РЕБ є видом бойового забезпечення.

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– РЕБ – це не один засіб! Це комплекс різних засобів, які забезпечують інформацію щодо розташування певних обʼєктів, систем управління військами, надають інформацію про зброю противника та точні координати для знищення чи захоплення техніки ворога. Найголовніше для чого використовується радіоелектронна боротьба, це виведення з ладу засобів спостереження противника, а також радіоелектронне заглушення, – каже військовий експерт Олександр Коваленко.

Коваленко додає, що РЕБ – це дуже важливий елемент в комплексі як розвідки, так і впливу на позиції, можливості й боєздатність ворога.

– РЕБ вводить в оману системи спостереження противника. Саме шляхом цього досягає певної ефективності, – зазначає експерт.

Тобто РЕБ – сукупність узгоджених дій військових сил щодо захисту власних РЕЗ і систем керування військами та зброєю від застосованих противником радіоелектронної розвідки та ведення контррадіоелектронної протидії.

А також допомагає здобувати інформацію про місцеперебування радіоелектронних засобів (РЕЗ), систем управління військами та зброї противника.

Основна мета РЕБ: дезорганізація управління військами ворога, зниження ефективності його радіоелектронної розвідки й використання зброї та бойової техніки, а також забезпечення стійкості роботи власних систем і засобів керування військами.

Основними частинами РЕБ є комплекси радіоелектронного придушення та радіоелектронного захисту (заходи підтримки):

Радіоелектронне заглушення активно використовує електромагнітний спектр шляхом створення перешкод для електронних засобів противника чи введення його в оману. РЕ заглушення поділяють на дії з тимчасового порушення роботи РЕ апаратури противника (створення радіоперешкод) та дії, пов’язані з постійним виведенням з ладу цієї апаратури (силове ураження).

активно використовує електромагнітний спектр шляхом створення перешкод для електронних засобів противника чи введення його в оману. РЕ заглушення поділяють на дії з тимчасового порушення роботи РЕ апаратури противника (створення радіоперешкод) та дії, пов’язані з постійним виведенням з ладу цієї апаратури (силове ураження). Електронні заходи підтримки полягають у пасивному використанні електромагнітного спектра. Це допомагає отримати дані про противника та використовувати їх для прямих тактичних дій. Ці дані можуть використовуватися, наприклад, для застосування артилерійського вогню чи ударів з повітря, а також для електронної протидії або захисних заходів.

– У часи Радянського Союзу було дуже багато комплексів РЕБ, на них робили основний акцент. Але технічно та технологічно вони слабші за радіоелектронну боротьбу західного зразка. Хоча не менш небезпечні, – каже експерт.

Російські загарбники інтенсивно використовують засоби радіоелектронної боротьби (розвідки, перехоплення, заглушення) під час війни в Україні.

За словами Коваленка, російські РЕБ здатні “запускати фейкові цілі“, які ловлять українські радари.

– Але це лише за умови, що наш радар перебуває в зоні дії певного комплексу РЕБ. Тобто радіус дії комплексу відіграє не останню роль у радіоелектронній боротьбі. Різні РЕБ мають різний радіус дії, – додає експерт.

Які засоби РЕБ має РФ

За словами Олександра Коваленка, РФ має кілька типів комплексів РЕБ. Наприклад, це автоматизована станція перешкод Р-330Ж Житель.

– Р-330Ж Житель, якщо простими словами, – це автоматизована станція постановки перешкод, – каже військовий експерт.

АСП Р-330Ж Житель російські віййська використовували й у війні на сході України, і під час повномасштабної збройної агресії в 2022 році.

Зокрема, у березні 2022 року в мережі зʼявилися фото знищеної українською артилерією російської техніки під Києвом, серед якої були помічені залишки одного комплексу Р-330Ж

У травні та вересні 2022-го було знищено ще два такі комплекси.

Також РФ часто використовує комплекс радіоелектронних перешкод та придушення РБ-301Б Борисоглєбськ-2.

За словами Коваленка, цей комплекс призначений для заглушення систем супутникового звʼязку та радіонавігаційних систем.

– РБ-301Б Борисоглєбськ-2 діє в короткохвильових та ультракороткохвильових діапазонах, – додає експерт.

13 березня 2022 року стало відомо що ЗСУ захопили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби РБ-301Б Борисоглєбськ-2.

Також ворог часто використовує доволі цікавий комплекс РБ-341В Леєр-3.

– Це комплекс радіоелектронної боротьби, що призначений для придушення GSM-звʼязку. Тобто РБ-341В Леєр-3 створює перешкоди для противника та робить неможливим GSM-звʼязок, – зазначає Коваленко.

Ба більше, РБ-341В Леєр-3 використовує БпЛА для того, щоб розміщувати свої основні базові станції. Таким чином цей комплекс може діяти навіть в тилу противника.

Є й інші комплекси, які належать до РЕБ. Наприклад, це РБ-531Б Інфауна.

– Це російський батальйонний комплекс розвідки та радіоелектронної боротьби. Розміщується він банально на бронетранспортері (БТР 70/80) та використовується для того, щоб протидіяти засобам оптичного звʼязку, – додає військовий експерт.

Крім цього, росіяни мають комплекс Красуха-2. Це російська система радіоелектронної протидії, призначена для протидії повітряним розвідувальним системам.

– Красуха-2 – один із сучасних комплексів РЕБ армії РФ. Також вони мають станцію радіоелектронної боротьби 1РЛ257 Красуха-4. Вона призначена для протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотної авіації. За деякими даними, комплекс РЕБ Красуха-4 здатний глушити як сигнал радіолокаційних станцій противника, так і радіоканали керування безпілотними літальними апаратами, – додає Коваленко.

Ще є російська станція радіоелектронної боротьби Репеллент-1, призначена для придушення роботи безпілотних літальних апаратів на відстані до 30-35 км.

Репеллент-1 здатний виявляти мініатюрні повітряні цілі за їхніми сигналами управління на відстані понад 35 км, але станція здатна глушити безпілотники лише до 2,5 км.

– Фактично росіяни мають широку номенклатуру РЕБ, яку вони активно використовують. Але багато з цих станцій та комплексів ЗСУ вже знищили або взяли як трофеї! Це допомогло вивчити техніку ворога та навчитися протидіяти їй, – каже Коваленко.

Нагадаємо, 5 травня речник східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку було знищено три станції РЕБ росіян.

Крім того, 30 липня 2023 року підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили 14 артилерійських засобів ворога на вогневих позиціях та чотири станції радіоелектронної боротьби вороги. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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