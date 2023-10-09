70 460 грн за народження дитини: що відомо про законопроєкт

У мережі почала поширюватися інформація стосовно нового законопроєкту, яким пропонується підвищити розмір допомоги при народженні первістка до 70 460 грн.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про законопроєкт, який передбачає виплачувати за народження дитини 70 460 грн, чи зареєстрований він у Верховній Раді та про інші проєкти, якими пропонується підвищення допомоги при народженні.

Що відомо про законопроєкт

У 2017 році у Верховній Раді дійсно зареєстрували проєкт закону №5709, яким пропонували привʼязати розмір допомоги при народженні до прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років. Тоді автори проєкту сподівалися, що це позитивно позначиться на демографічній ситуації.

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Проєктом закону №5709 Про внесення змін до Закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми щодо розміру допомоги при народженні дитини та порядку її виплати з метою підвищення народжуваності в Україні передбачалося, що допомога при народженні дитини нараховуватиметься в розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років та виплачуватиметься, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого на момент здійснення виплат допомоги.

Автори законопроєкту пропонували підвищити виплати при народженні таким чином:

на першу дитину — 52 розміри прожиткового мінімуму (з 01.01.2017 — 70 460 грн );

); на другу дитину — 70 розмірів прожиткового мінімуму (з 01.01.2017 — 94 850 грн);

на третю та кожну наступну дитину — 120 розмірів прожиткового мінімуму (з 01.01.2017 — 162 600 грн).

Нагадуємо, станом на 1 січня 2017 року в Україні розмір прожиткового мінімуму для дітей до 6 років становив 1 355 грн (1355 х 52 = 70 460).

Крім того, законопроєкт №5709 передбачав виплачувати допомогу при народженні у такому порядку:

одноразово при народженні першої дитини — у розмірі 15 прожиткових мінімумів;

при народженні другої дитини — у розмірі 25 прожиткових мінімумів;

при народженні третьої та наступної дитини — у розмірі 40 прожиткових мінімумів;

решта суми допомоги — протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Законопроєкт №5709 розглядали два роки, але у 2019 році його було відкликано!

Наразі у Верховній Раді більше не зареєстровано проєктів, які б передбачали збільшення виплати при народженні малюка до 70 460 грн.

Інші законопроєкти, які пропонують підвищити розмір допомоги при народженні

14 лютого 2022 року у Раді зареєстрували законопроєкт №7044 Про внесення змін до Закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми (щодо збільшення допомоги при народженні (усиновленні) дитини).

– В Україні спостерігається скорочення народжуваності: за останні 10 років аж на 40%. Так, у 2010 році народжуваність дітей становила 497 689 дітей, а у 2020 році – 293 457 дітей (найнижчий показник за останні 10 років), – зазначили автори у пояснювальній записці.

Законопроєктом №7044 передбачено встановлення допомоги при народженні дитини у таких розмірах:

при народженні першої дитини – 50 тис. грн;

другої дитини – 100 тис. грн;

третьої та кожної наступної дитини – 150 тис. грн.

При цьому виплата допомоги здійснюватиметься одноразово в фіксованій сумі та рівними частинами впродовж 36 місяців.

Одноразова сума виплати при народженні дитини становитиме:

при народженні першої дитини – 15 тис. грн,

при народженні другої дитини – 30 тис. грн,

при народженні третьої та кожної наступної дитини – 45 тис. грн.

Решта суми допомоги при народженні дитини виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому КМУ.

Також спроби підвищити виплати при народженні передбачені в урядовому законопроєкті №5585-1.

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