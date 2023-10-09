Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Значних руйнувань немає: у Черкаському районі приземлили сім дронів
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Суспільство Пояснюємо
Пояснюємо
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

70 460 грн за народження дитини: що відомо про законопроєкт

70 460 грн за народження дитини: що відомо про законопроєкт
Фото: Depositphotos

У мережі почала поширюватися інформація стосовно нового законопроєкту, яким пропонується підвищити розмір допомоги при народженні первістка до 70 460 грн.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про законопроєкт, який передбачає виплачувати за народження дитини 70 460 грн, чи зареєстрований він у Верховній Раді та про інші проєкти, якими пропонується підвищення допомоги при народженні.

Що відомо про законопроєкт

У 2017 році у Верховній Раді дійсно зареєстрували проєкт закону №5709, яким пропонували привʼязати розмір допомоги при народженні до прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років. Тоді автори проєкту сподівалися, що це позитивно позначиться на демографічній ситуації.

Зараз дивляться

Проєктом закону №5709 Про внесення змін до Закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми щодо розміру допомоги при народженні дитини та порядку її виплати з метою підвищення народжуваності в Україні передбачалося, що допомога при народженні дитини нараховуватиметься в розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років та виплачуватиметься, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого на момент здійснення виплат допомоги.

Автори законопроєкту пропонували підвищити виплати при народженні таким чином:

  • на першу дитину — 52 розміри прожиткового мінімуму (з 01.01.2017 — 70 460 грн);
  • на другу дитину — 70 розмірів прожиткового мінімуму (з 01.01.2017 — 94 850 грн);
  • на третю та кожну наступну дитину — 120 розмірів прожиткового мінімуму (з 01.01.2017 — 162 600 грн).

Нагадуємо, станом на 1 січня 2017 року в Україні розмір прожиткового мінімуму для дітей до 6 років становив 1 355 грн (1355 х 52 = 70 460).

Крім того, законопроєкт №5709 передбачав виплачувати допомогу при народженні у такому порядку:

  • одноразово при народженні першої дитини — у розмірі 15 прожиткових мінімумів;
  • при народженні другої дитини — у розмірі 25 прожиткових мінімумів;
  • при народженні третьої та наступної дитини — у розмірі 40 прожиткових мінімумів;
  • решта суми допомоги — протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Законопроєкт №5709 розглядали два роки, але у 2019 році його було відкликано!

Наразі у Верховній Раді більше не зареєстровано проєктів, які б передбачали збільшення виплати при народженні малюка до 70 460 грн.

Інші законопроєкти, які пропонують підвищити розмір допомоги при народженні

14 лютого 2022 року у Раді зареєстрували законопроєкт №7044 Про внесення змін до Закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми (щодо збільшення допомоги при народженні (усиновленні) дитини).

– В Україні спостерігається скорочення народжуваності: за останні 10 років аж на 40%. Так, у 2010 році народжуваність дітей становила 497 689 дітей, а у 2020 році – 293 457 дітей (найнижчий показник за останні 10 років), – зазначили автори у пояснювальній записці.

Законопроєктом №7044 передбачено встановлення допомоги при народженні дитини у таких розмірах:

  • при народженні першої дитини – 50 тис. грн;
  • другої дитини – 100 тис. грн;
  • третьої та кожної наступної дитини – 150 тис. грн.

При цьому виплата допомоги здійснюватиметься одноразово в фіксованій сумі та рівними частинами впродовж 36 місяців.

Одноразова сума виплати при народженні дитини становитиме:

  • при народженні першої дитини – 15 тис. грн,
  • при народженні другої дитини – 30 тис. грн,
  • при народженні третьої та кожної наступної дитини – 45 тис. грн.

Решта суми допомоги при народженні дитини виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому КМУ.

Також спроби підвищити виплати при народженні передбачені в урядовому законопроєкті №5585-1.

Читайте також
Виплати на дітей під час війни: перелік грошових допомог 2023
Гроші, гривня,

Виплати на дітей, Гроші, Законопроект, новонароджені
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Скасування відстрочки від призову для студентів після 30 років: в Раду внесли законопроєкт
шеврон ЗСУ
Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету
гроші, гривні
Яку суму можна перевозити через кордон: основні правила
70 460 грн за народження дитини: що відомо про законопроєкт
Дитячі виплати 2023: яка грошова допомога передбачена в Україні
70 460 грн за народження дитини: що відомо про законопроєкт
Допомога одиноким матерям: хто може отримати та які документи необхідні
70 460 грн за народження дитини: що відомо про законопроєкт

Завантаження

Ігри
Відео
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Ранковий обстріл Харкова: загинув 10-річний хлопчик та щонайменше 25 поранених.

Марта Бондаренко
Гинули цілими родинами: деталі страшної трагедії у Грозі
70 460 грн за народження дитини: що відомо про законопроєкт
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
70 460 грн за народження дитини: що відомо про законопроєкт
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
70 460 грн за народження дитини: що відомо про законопроєкт
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
70 460 грн за народження дитини: що відомо про законопроєкт
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь