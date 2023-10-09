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Мінімальна зарплата в Україні 2023: який розмір очікувати в 2024
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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Мінімальна зарплата в Україні 2023: який розмір очікувати в 2024

Зарплата
Фото: Unsplash

До 1 жовтня 2022 мінімальна зарплата в Україні становила 6,5 тис. грн. Нині її розмір – 6,7 тис. грн.

Яка мінімальна зарплата в Україні у 2023 році –  читайте в нашому матеріалі.

Мінімальна зарплата в Україні 2023: сума

Мінімальна зарплата в Україні не змінювалася з 1 жовтня 2022 року і становить 6700 гривень. У 2023 році мінімалку змінювати не будуть, зате в наступному році планується аж два підвищення. Якщо перераховувати у погодинному розмірі — це 40,46 грн/год. Якщо перераховувати за офіційним курсом гривні до долара — нині це $244,743.

Зараз дивляться

Мінімальна зарплата в Україні 2024: сума

Уряд на черговому засіданні затвердив проєкт бюджету на наступний 2024 рік. Про це у своїх соцмережах повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Тому, вже відомо, якими можуть бути суми мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму тощо.

Якщо говорити про розмір мінімальної заробітної плати в Україні, то з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата змінюватиметься. Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня може бути 7100 грн. А от з 1 липня 2024 — 8000 грн.

А от прожитковий мінімум теж не стоятиме на місці.

У 2023 році на одну особу сума мінімального забезпечення — 2589 грн. А у 2024 вона може зрости до 2920 грн.

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