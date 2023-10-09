Окопна війна: експерт розповів про особливості такого формату бойових дій

Війна – суцільний жах та пекло. У цьому українці впевнюються вже більше півтора року. Мало того, цей страшний термін має чимало видів.

Війна буває:

Гібридна – війна з поєднанням зброї, партизанських дій, тероризму, пропаганди, порушень прав людини, злочинів проти людяності тощо.

– війна з поєднанням зброї, партизанських дій, тероризму, пропаганди, порушень прав людини, злочинів проти людяності тощо. Громадянська – військова боротьба за владу між жителями одного суспільства чи країни.

військова боротьба за владу між жителями одного суспільства чи країни. Вітчизняна – має кілька ознак, зокрема неспровокований напад, бойові дії лише на своїй території, цивільне населення теж бере участь у боротьбі з окупантом. Мета вітчизняної війни — примусити ворога піти геть з території своєї країни.

має кілька ознак, зокрема неспровокований напад, бойові дії лише на своїй території, цивільне населення теж бере участь у боротьбі з окупантом. Мета вітчизняної війни — примусити ворога піти геть з території своєї країни. Тотальна – збройне насильство, доведене до крайніх меж.

– збройне насильство, доведене до крайніх меж. Війна як протистояння – збройне насильство, метою якого є досягнення політичних цілей, але такі цілі можуть досягатись і іншими шляхами, окрім суто воєнних (наприклад, політичним, дипломатичним, економічним чи інформаційним).

Існує ще поняття окопна війна, тому Факти ICTV запитали у військового експерта, що означає цей термін та чи загрожує це Україні.

Зараз дивляться

Окопна війна: що це

Так називають позиційну війну, коли противники намагаються залишитися на зайнятих позиціях. Самі бої найчастіше ведуться з місця, а військові ховаються в окопах.

За словами експертів, такий перебіг бойових дій дуже виснажує противників. Для такого виду війни характерні відносно стабільні фронти, які залишаються такими впродовж тривалого терміну. Тобто під час окопної війни битви противників відбуваються на постійних лініях, які майже не змінюються.

Саме тому окопна війна має доволі характерну назву, адже військові ведуть боротьбу з окопів, майже не змінюючи лінію фронту.

Основна мета такої війни – зберегти зайняті позиції (тримати оборону) та виснажити противника (як у фізичному, так і в економічному сенсі).

– Окопна війна потрібна, щоб утримати зайняті позиції та виснажити ворога. Це як два в одному, – каже військовий експерт Олександр Коваленко.

Коваленко додає, що така війна характеризується короткими атаками, а самі військові дії не дають значного результату.

Чим окопна війна погана взимку

– Якщо говорити про окопну війну, то в зимовий період вона буде вигідна тому, хто готується саме до такого стилю ведення бойових дій. Фактично, це стаціонарний формат війни, який використовується тоді, коли не рухається фронт та не відбуваються контрнаступальні чи наступальні дії, – каже Коваленко.

Експерт додає, що взимку окопна війна залежить від погодних умов.

– Якщо зима тепла та постійний вологий клімат, то окопна війна дуже не вигідна, адже складні умови перебування в окопах. З іншого боку, якщо говорити про морози, то через затвердіння ґрунтів відкривається більше можливостей, – каже військовий експерт.

Коваленко додає, що усе залежить від погодних умов та від підготовки кожної сторони війни.

– Насправді підготовка тут дуже важлива. Якщо одна сторона готується до окопної війни, то це вплине на оборонні дії, – додає експерт.

Чи вигідно Україні вести окопну війну

За словами військового експерта, Збройні Сили України змушені вести окопну війну через те, що сьогодні деякі лінії фронту просто не рухаються.

– Але для ЗСУ основним планом є переміщення та контрнаступальні дії. Тому з одного боку нам не вигідна війна такого формату, а з іншого – ми змушені в деяких ділянках діяти саме так, – каже Коваленко.

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