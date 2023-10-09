Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Значних руйнувань немає: у Черкаському районі приземлили сім дронів
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Суспільство Пояснюємо
Пояснюємо
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Правила, які врятують вам життя: що не можна робити під час обстрілів та бомбардувань

Обстріли
Фото: Unsplash

Півтора року поспіль Росія обстрілює українські міста.

Багато цивільних не знають про те, як діяти у випадках, якщо ваші вулиці потрапили під артилерійський, мінометний обстріли або під обстріл зі стрілецької зброї.

Що не можна робити під час обстрілів та бомбардувань – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Що не можна робити під час обстрілів: основні правила

  • Якщо ви перебуваєте в укритті –  не можна виходити з нього раніше ніж за 20 хв після закінчення обстрілу;
  • якщо обстрілюють із Градів, тікайте у будь-яке заглиблене приміщення;
  • не панікуйте, не кричіть та не фотографуйте. Це відволіче вас від найважливішого – порятунку власного життя;
  • не бігайте істерично по всіх вулицях, адже крім того, що ви наразите себе на небезпеку, можете передати цей стан дітям, які й без того перебуватимуть у стані шоку;
  • фотографувати місця прильотів теж не можна, як і надсилати такі дані в мережу;
  • якщо обстріл застав вас у наземному транспорті, негайно зупиніть його (або вимагайте цього від водія).

Що не можна робити під час артобстрілів

  • Не залишайтеся на вулицях. Краще зайдіть у під’їзд. Також не можна ховатися під арками та у підвалах панельних будинків або під стінами будинків із легких конструкцій;
  • автозаправки, автівки, словом, все, що може вибухнути — теж оминайте;
  • при артобстрілах не можна панікувати. Одразу лягайте на землю, якщо квартирні під’їзди або укриття далеко;
  • не говоріть та не телефонуйте. Щоб уберегтися від травми через надлишковий тиск, закрийте вуха та відкрийте рот;
  • після обстрілу завали самостійно розгрібати не можна! Дочекайтеся аварійних і рятувальних служб.

Що не можна робити під час обстрілів стрілецькою зброєю

  • Не зволікайте. Якщо ви перебуваєте у закритому приміщенні, біжіть у ванну;
  • якщо ви потрапили під обстріл на вулиці, не панікуйте. Впадіть на землю і закрийте голову руками. Краще, якщо ви сховаєтеся за якимось виступом — тротуар, канава, бетонна урна;
  • не використовуйте для укриття споруди на кшталт кіосків або автівок. Саме вони можуть стати мішенями;
  • не піднімайтеся доти, поки повністю не вщухне стрілянина.
Читайте також
Що відомо про ракети Х-101, якими Росія обстрілює Україну
Ракета Х-101

Війна в Україні, Ракетні удари Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам “ДНР” понад 15 млн грн
затримання СБУ
Значення радіоелектронної боротьби у війні: який арсенал РЕБ має РФ
Комплекс Красуха-2
Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон 2023-2024
Опалення
Ракетний удар по Грозі: криміналісти ідентифікували 49 тіл, п’ятеро людей вважаються зниклими
Обстріл села Гроза, Харківська область
Чи можуть росіяни прорватися на правобережжя Херсонщини: відповідь Гуменюк
Правила, які врятують вам життя: що не можна робити під час обстрілів та бомбардувань

Завантаження

Ігри
Відео
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Ранковий обстріл Харкова: загинув 10-річний хлопчик та щонайменше 25 поранених.

Марта Бондаренко
Гинули цілими родинами: деталі страшної трагедії у Грозі
Правила, які врятують вам життя: що не можна робити під час обстрілів та бомбардувань
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
Правила, які врятують вам життя: що не можна робити під час обстрілів та бомбардувань
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Правила, які врятують вам життя: що не можна робити під час обстрілів та бомбардувань
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Правила, які врятують вам життя: що не можна робити під час обстрілів та бомбардувань
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь