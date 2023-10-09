Анна Голішевська, редакторка стрічки
Правила, які врятують вам життя: що не можна робити під час обстрілів та бомбардувань
Півтора року поспіль Росія обстрілює українські міста.
Багато цивільних не знають про те, як діяти у випадках, якщо ваші вулиці потрапили під артилерійський, мінометний обстріли або під обстріл зі стрілецької зброї.
Що не можна робити під час обстрілів та бомбардувань – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
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Що не можна робити під час обстрілів: основні правила
- Якщо ви перебуваєте в укритті – не можна виходити з нього раніше ніж за 20 хв після закінчення обстрілу;
- якщо обстрілюють із Градів, тікайте у будь-яке заглиблене приміщення;
- не панікуйте, не кричіть та не фотографуйте. Це відволіче вас від найважливішого – порятунку власного життя;
- не бігайте істерично по всіх вулицях, адже крім того, що ви наразите себе на небезпеку, можете передати цей стан дітям, які й без того перебуватимуть у стані шоку;
- фотографувати місця прильотів теж не можна, як і надсилати такі дані в мережу;
- якщо обстріл застав вас у наземному транспорті, негайно зупиніть його (або вимагайте цього від водія).
Що не можна робити під час артобстрілів
- Не залишайтеся на вулицях. Краще зайдіть у під’їзд. Також не можна ховатися під арками та у підвалах панельних будинків або під стінами будинків із легких конструкцій;
- автозаправки, автівки, словом, все, що може вибухнути — теж оминайте;
- при артобстрілах не можна панікувати. Одразу лягайте на землю, якщо квартирні під’їзди або укриття далеко;
- не говоріть та не телефонуйте. Щоб уберегтися від травми через надлишковий тиск, закрийте вуха та відкрийте рот;
- після обстрілу завали самостійно розгрібати не можна! Дочекайтеся аварійних і рятувальних служб.
Що не можна робити під час обстрілів стрілецькою зброєю
- Не зволікайте. Якщо ви перебуваєте у закритому приміщенні, біжіть у ванну;
- якщо ви потрапили під обстріл на вулиці, не панікуйте. Впадіть на землю і закрийте голову руками. Краще, якщо ви сховаєтеся за якимось виступом — тротуар, канава, бетонна урна;
- не використовуйте для укриття споруди на кшталт кіосків або автівок. Саме вони можуть стати мішенями;
- не піднімайтеся доти, поки повністю не вщухне стрілянина.
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