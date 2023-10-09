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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як українцям отримати Карту поляка 2023: список документів та куди звертатися

Як українцям отримати Карту поляка 2023: список документів та куди звертатися
Фото: Unsplash

Карта поляка – це документ, за допомогою якого підтверджується приналежність людини до польського народу. Її можна отримати різними способами.

Наприклад, на основі офіційних документів, де вказана національність особи чи які свідчать про громадянство Польщі одного з батьків, дідуся чи бабусі, чи прабабусі та прадідуся одночасно. Як українцям отримати Карту поляка у 2023 році – читайте в матеріалі.

Як отримати Карту поляка: основні зміни 2023

Минулого року українці отримали змогу забирати Карти поляків одразу в Польщі. Про це йдеться в урядовому розпорядженні.

Зараз дивляться

Згідно з оновленням, українці, які відповідають вимогам, можуть подати документи на отримання чи продовження терміну дії Карти поляка на території Польщі. Адже ще раніше громадяни України повинні були звертатися до польського консульства в Україні.

Як отримати Карту поляка: покроковий план дій та документи

Насамперед потрібно звернутися у воєводство в Польщі, щоби ті записали вас на прийом. Після цього скористайтеся інструкцією:

  1. Подайте відповідну заяву та необхідні документи (оригінал і копія українського й закордонного паспортів, фото на документи, підтвердження польських коренів). Ви можете надати оригінал свідоцтва про народження чи інший документ вашого пращура з позначкою національності поляк.
  2. Після цього вас покличуть на співбесіду. Розмова відбуватиметься польською мовою, щоб перевірити ваш рівень знань. Будьте готові, що вас можуть запитати про історію Польщі та місцеві традиції.
  3. Підпишіть Декларацію про приналежність до польського народу.

Як отримати Карту поляка: основні вимоги

Перед тим, як звертатися у відповідне воєводство, потрібно переконатися в тому, що ви відповідаєте певним вимогам. Наприклад:

  • у вас немає польського паспорта, посвідки на проживання чи ПМП на території Польщі.
  • можете пояснити зв’язок з польською нацією (маєте базові знання історії, культури, традицій, мови тощо);
  • маєте родичів-поляків або займаєтеся активною діяльністю польської нацменшини в Україні не менш ніж три роки;
  • предки-поляки не були репатрійовані за угодами 1944-1957 років між Польщею та союзними республіками.

Карту поляка оформлюють протягом двох місяців з дати подання необхідних документів. Процес подавання безплатний, а термін дії Карти – 10 років з дня видачі.

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Документи, Закордонний паспорт, Польща, Україна-Польща, Українці
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