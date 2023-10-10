211 нових спортивних майданчиків встановлено завдяки проєкту Клич друзів – граймо разом!

Клич друзів – граймо разом! – це проєкт серед шкіл, які проявили активність і бажання отримати сучасний спортивний майданчик для занять спортом на свіжому повітрі. Проєкт започаткований Klitschko Foundation і вже впродовж 20 років збирає тисячі анкет щорічно та демонструє бажання молоді займатися спортом.

Цьогоріч на конкурс Клич друзів – граймо разом! надійшли анкети від 1 652 шкіл. Погодьтеся, потрапити у перші 15 переможців – неабияке досягнення.

Так, насправді переможців було обрано 15, але у 2023-му буде встановлено 14 спортивних майданчиків, оскільки школа-переможець проєкту з міста Ромни нещодавно була зруйнована рашистськими окупантами. Там спортивний майданчик облаштують після відбудови школи.

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Профінансувати встановлення майданчиків допомогла благодійна організація WeAreAllUkrainians, яка у 2022 році зібрала €150 тис. під час благодійного футбольного матчу за підтримки гамбурзького футбольного клубу HSV.

Щоб перемогти, учасники конкурсу мали виконати низку вимог. Передусім слід було обґрунтувати гостроту потреби у новому майданчику, а також підтвердити мотивацію учнів і вчителів опановувати нове спортивне обладнання.

Серед критеріїв відбору також наявність на території школи укриття та віддаленість від лінії фронту не менш ніж на 70 км.

– Команда однодумців нашого ліцею від початку вірила, що цей проєкт – це крок до мети, крок до втілення мрії наших діток, унікальна можливість мати у закладі сучасний спортивний майданчик. Ми навіть не сумнівалися у перемозі, хоча було подано 1 652 заявки, – говорить координаторка від Радомишльського ліцею №1 імені Тараса Шевченка Житомирської області та мама двох учнів Олеся Герасимчук.

Вона також наголосила: Розуміємо, що в країні зараз не найкращі часи, але Klitschko Foundation створив для наших дітей казку, подарував їм радість, усмішки, позитивні емоції та віру в майбутнє. Це наша маленька перемога. А ми, батьки та вчителі, віримо у майбутнє, прагнемо зробити його щасливим для наших дітей.

Можливості, які надає новий шкільний спортивний майданчик, справді різноманітні: вуличний тренажер, два гімнастичних комплекси, бруси, тенісний стіл, ворота для мініфутболу, волейбольно-тенісні стійки. Klitschko Foundation забезпечили заклад м’ячами для різних видів спорту, набором для настільного тенісу, фрізбі, ракетками для бадмінтону тощо.

– Мої очікування майданчик задовольнив повністю. У нашому ліцеї з’явилася додаткова можливість для кожного нашого учня більше часу приділяти власному здоров’ю. З його появою у мене з’явилися нові ідеї щодо проведення уроків фізичної культури. Тому не виключаю, що певні зміни на уроках фізкультури відбудуться, – ділиться враженнями вчителька фізичної культури Хижинецького ліцею, що на Вінниччині, Матюх Галина Дмитрівна.

У школах, які стали переможцями конкурсу Клич друзів – граймо разом! у 2023 році, вже є певні спортивні успіхи: Дмитро Старовойтов – переможець та призер чемпіонату України з велоспорту на шосе з олімпійських видів програми серед юнаків; Віталій Малицький – призер і чемпіон Всеукраїнських та обласних турнірів з рукопашного бою та кікбоксингу; Данило Швець – призер і переможець Всеукраїнських та обласних змагань з гирьового спорту.

Усі вони з Радомишльського ліцею №1 імені Тараса Шевченка. А учень 10 класу Смілянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Єгор Ткаченко – майстер спорту України зі спортивної гімнастики.

– Молодість – це та пора, коли у тебе багато мрій і ти прагнеш змін у житті країни, але часто стикаєшся з обмеженими ресурсами або скептичним ставленням оточення до своїх ініціатив, – розповідає директорка Klitschko Foundation Ангеліна Осадча.

Вона зауважила, що Klitschko Foundation вже 20 років допомагає молоді долати ці обмеження, втілювати свої мрії та змінювати своє життя та своєї громади. За цей час вдалося реалізувати понад 160 проєктів для майже 2,5 млн юних українців.

– Від моменту старту проєкту Клич друзів – граймо разом! ми встановили 211 спортивних майданчиків. Сьогодні цей проєкт не лише про спортивний майданчик, це крок до здійснення нашої мрії – перемоги. Заняття спортом та фізична активність дисциплінують нас і роблять більш стійкими у боротьбі за цю мрію.

Всі наші проєкти спрямовані на фізичний, інтелектуальний та емоційний розвиток молоді, яка має надзвичайно відповідальну місію – розбудову нашої країни. Для мене наша діяльність зараз — це інвестиція в наше майбутнє, – підсумувала Осадча.

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