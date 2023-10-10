Чи мають право українці знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки: пояснює адвокат
В Україні вже виникали ситуації, коли представники ТЦК і СП порушували права громадян. Тому деякі люди, щоб убезпечити себе, починають знімати на камеру представників військкоматів. Однак чи мають право українці знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки – читайте в матеріалі.
Чи мають право українці знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки
Адвокат Яна Меюс стверджує, що в умовах воєнного стану існує заборона щодо проведення відеозйомки відносно військовослужбовців та їх місцеперебування. Також це правило діє й щодо військової техніки та її переміщення, роботи ППО.
Проте заборони щодо проведення відеозйомки та фотографування відносно співробітників ТЦК та СП у нас не існує. Тому якщо вам вручають повістку, ви можете сміливо діставати свій телефон.
Як краще провести відеозйомку, якщо працівники ТЦК порушують ваші права
За словами адвоката, в такому разі краще попросити людину, яка проходить поруч, зняти неправомірні дії ТЦК. Особливо якщо ця людина – жінка.
Оскільки вона не є військовозобов’язаною (як правило). Тому зняти процес вручення повістки вам просто необхідно.
Адже це може бути використано як доказ у разі винесення щодо вас постанови про притягнення до адміністративної відповідальності й в разі, якщо ви будете оскаржувати її в суді.
При цьому ви повинні знати, що співробітники ТЦК та СП не мають права використовувати нагрудну камеру, оскільки законом не передбачено порядок використання цих відеокамер.
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