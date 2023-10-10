Чи мають право українці знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки: пояснює адвокат

В Україні вже виникали ситуації, коли представники ТЦК і СП порушували права громадян. Тому деякі люди, щоб убезпечити себе, починають знімати на камеру представників військкоматів. Однак чи мають право українці знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки – читайте в матеріалі.

Чи мають право українці знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки

Адвокат Яна Меюс стверджує, що в умовах воєнного стану існує заборона щодо проведення відеозйомки відносно військовослужбовців та їх місцеперебування. Також це правило діє й щодо військової техніки та її переміщення, роботи ППО.

Проте заборони щодо проведення відеозйомки та фотографування відносно співробітників ТЦК та СП у нас не існує. Тому якщо вам вручають повістку, ви можете сміливо діставати свій телефон.

Зараз дивляться

Як краще провести відеозйомку, якщо працівники ТЦК порушують ваші права

За словами адвоката, в такому разі краще попросити людину, яка проходить поруч, зняти неправомірні дії ТЦК. Особливо якщо ця людина – жінка.

Оскільки вона не є військовозобов’язаною (як правило). Тому зняти процес вручення повістки вам просто необхідно.

Адже це може бути використано як доказ у разі винесення щодо вас постанови про притягнення до адміністративної відповідальності й в разі, якщо ви будете оскаржувати її в суді.

При цьому ви повинні знати, що співробітники ТЦК та СП не мають права використовувати нагрудну камеру, оскільки законом не передбачено порядок використання цих відеокамер.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.