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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Чи мають право українці знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки: пояснює адвокат

Чи мають право українці знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки: пояснює адвокат
Фото: Unsplash

В Україні вже виникали ситуації, коли представники ТЦК і СП порушували права громадян. Тому деякі люди, щоб убезпечити себе, починають знімати на камеру представників військкоматів. Однак чи мають право українці знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки – читайте в матеріалі.

Чи мають право українці знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки

Адвокат Яна Меюс стверджує, що в умовах воєнного стану існує заборона щодо проведення відеозйомки відносно військовослужбовців та їх місцеперебування. Також це правило діє й щодо військової техніки та її переміщення, роботи ППО.

Проте заборони щодо проведення відеозйомки та фотографування відносно співробітників ТЦК та СП у нас не існує. Тому якщо вам вручають повістку, ви можете сміливо діставати свій телефон.

Зараз дивляться

Як краще провести відеозйомку, якщо працівники ТЦК порушують ваші права

За словами адвоката, в такому разі краще попросити людину, яка проходить поруч, зняти неправомірні дії ТЦК. Особливо якщо ця людина – жінка.

Оскільки вона не є військовозобов’язаною (як правило). Тому зняти процес вручення повістки вам просто необхідно.

Адже це може бути використано як доказ у разі винесення щодо вас постанови про притягнення до адміністративної відповідальності й в разі, якщо ви будете оскаржувати її в суді.

При цьому ви повинні знати, що співробітники ТЦК та СП не мають права використовувати нагрудну камеру, оскільки законом не передбачено порядок використання цих відеокамер.

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війна, Війна в Україні, мобілізація
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