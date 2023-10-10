Дитячі виплати 2023: яка грошова допомога передбачена в Україні

Кожна родина, яка має дітей, отримує на них певні соціальні виплати. До цієї грошової допомоги належать виплати на дітей при народженні, державні аліменти, допомога матерям-одиначкам та багатодітним сім’ям, а також грошові виплати дітям-сиротам та допомога дітям з інвалідністю.

Які виплати на дитину передбачені в Україні у 2023 році – дізнавалися Факти ICTV.

Виплати при народженні дитини

Соціальні виплати на дітей дещо підвищилися і будуть на такому рівні протягом всього 2023 року.

Допомога від держави при народженні малюка становить 41 280 грн. Проте повну суму дають не одразу.

Зараз дивляться

Спочатку виплачують першу частину допомоги – 10 320 грн, далі рівними частинами протягом трьох років щомісяця перераховують 860 грн.

До речі, таку ж допомогу надають і при усиновленні дитини.

Крім традиційного паперового варіанту в 2023 році працює спеціальна послуга єМалятко. Батькам необхідно надіслати заявку та отримати кілька послуг одразу:

реєстрація народження дитини та її місця проживання;

призначення допомоги при народженні дитини;

призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Також при народженні дитини передбачена допомога у вигляді Пакунку малюка. Він включає в себе найнеобхідніші речі для дитини, але батьки можуть отримати його грошима.

Для цього необхідно оформити відповідну заявку в додатку Дія. Еквівалентна сума пакунка – 6 300 грн.

До речі, у 2023 році розмір допомоги при вагітності та пологах зріс до 671 грн.

Право на таку допомогу мають:

неповнолітні (потрібна довідка з місця навчання);

жінки, які були звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства (необхідна довідка ліквідаційної комісії);

аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки ЗВО I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів (треба довідка з місця навчання);

безробітні (необхідна довідка з центру зайнятості);

жінки-військовослужбовці (ЗСУ, СБУ, поліція, Державна прикордонна служба тощо).

Виплати матерям-одиначкам

Допомога одиноким матерям розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2023 році:

на дітей до 6 років – 2 272 грн;

на дітей від 6 до 18 років – 2 833 грн ;

; на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років – 2 684 грн.

Виплати аліментів на дитину

Якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, то тоді призначається соціальна допомога на дітей у розмірі різниці між 50% прожиткового мінімуму дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.

Мінімальний розмір аліментів на дітей:

до 6 років – 1 136 грн;

до 18 років – 1 415 грн.

Допомоги на дітей, над якими встановлено опіку

Держава виплачує таку допомогу опікунам дітей, які позбавлені батьківського піклування. Гроші є власністю дитини:

на дітей до 6 років – 4 544 грн ;

; на дітей від 6 до 18 років – 5 666 грн.

Виплати на дітей ВПО

Така допомога надається дітям, які разом з батьками стали внутрішньо переміщеними особами через повномасштабну війну в Україні.

Для осіб з інвалідністю та дітей сума щомісячних виплат 3 тис. грн.

Важливо, що у 2022 році депутати подали на розгляд законопроєкт №7044 (Про державну допомогу сім’ям з дітьми). Якщо його приймуть, то передбачається підвищення з 01.01.2023 розміру державної допомоги при народженні дитини та встановлення на такому рівні: при народженні першої дитини – 50 тис. грн, другої дитини – 100 тис. грн, третьої і кожної наступної дитини – 150 тис. грн.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.