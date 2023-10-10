Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Прострочений паспорт громадянина України: коли документ вважається недійсним та який передбачено штраф

Мобілізація, військовий облік, війна в Україні, паспорт України
Фото: Getty Images

В Україні при досягненні 25- і 45-річного віку у паспорт у формі книжечки потрібно вклеювати нові фотокартки, які відповідатимуть вашому віку. Ця норма є обов’язковою.

Якщо ж ви впродовж місяця після свого дня народження не змінили фотографію у паспорті, то тоді вам доведеться міняти паспорт-книжечку на ID-картку. Про це повідомляють у Державній міграційній службі України.

Факти ICTV розбиралися, що робити у разі закінчення терміну дії паспорта та який штраф доведеться сплатити.

Зараз дивляться

Закінчився термін дії паспорта під час війни

Як повідомляє Держміграційна служба України, якщо під час війни строк дії ID-картки закінчився, або у паспорт-книжечку не вклеєно нову фотокартку, то такий паспорт є дійсним на весь час воєнного стану і ще протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Ця норма є актуальною для тих, хто, наприклад, виїхав за кордон та поки не має змоги обміняти паспорт чи вклеїти нову фотографію.

Якщо ви проживаєте на неокупованих територіях України й вам нічого не заважає прийти до сервісного центру Державної міграційної служби для заміни паспорта, то це варто зробити.

Читайте також
Пільги на комунальні послуги для УБД 2023: як отримати та що знадобиться
Прострочений паспорт громадянина України: коли документ вважається недійсним та який передбачено штраф

Коли потрібно міняти паспорт-книжечку?

Термін дії паперового паспорта не обмежується. Проте прострочення паспорта настає за наступних умов:

  • зміни інформації, внесеної до паспорта (укладення шлюбу, зміна прізвища);
  • виявлення помилки в інформації у паспорті;
  • пошкодження паспорта;
  • якщо особа, яка досягла 25- чи 45-річного віку, не звернулася у визначений термін (не пізніше як за місяць після досягнення відповідного віку) для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток.

У вищезазначених випадках паспорт-книжечку вам обміняють на ID-карту.

Щодо паспортів-книжечок, то законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року. Однак зараз законодавством передбачено обмін паспорта громадянина України зразка 1994 року на ID-картку за бажанням власника.

Який штраф за прострочений паспорт

Згідно зі ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, недійсність паспорта тягне за собою попередження, а у разі повторного порушення протягом року ― штраф від 17 до 51 грн.

Важливо зауважити, що паспорт, у який не вклеїли необхідну фотографію, вважається недійсним.

Читайте також
Як українцям отримати Карту поляка 2023: список документів та куди звертатися
Прострочений паспорт громадянина України: коли документ вважається недійсним та який передбачено штраф

Чим загрожує прострочення паспорта

Прострочений паспорт є недійсним, тому ви не зможете:

  • укласти шлюб;
  • оформити фінансові та нотаріальні документи – оформити позику, вступити у спадщину, відкрити рахунок у банку.

Скільки дійсні паперовий, закордонний паспорт та ID-картка

Вище ми зазначали, що паспорт у формі книжечки не має терміну дії.

Особам віком від 14 до 18 років паспорт громадянина України у формі картки видається зі строком дії 4 роки. Особам, яким виповнилося 18 років, ID-картка видається зі строком дії 10 років.

Закордонний паспорт оформлюється дітям від народження строком на 4 роки; від 16 років – строком на 10 років.

ID-паспорт, паспорт України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Український паспорт у вигляді ID-картки 2023: як оформити, куди звертатися та вартість послуги
біометричний паспорт
Нові тести та правила: як іноземцю отримати громадянство України
Паспорт громадянина України
Як дізнатися, чи готовий паспорт громадянина України онлайн – інструкція
Прострочений паспорт громадянина України: коли документ вважається недійсним та який передбачено штраф
Чи передбачена відповідальність за неоформлення ID-картки в 14 років – відповідь юриста
Підліток, навчання
Спецоперація в 5 областях: СБУ ліквідувала схему продажу фейкових документів іноземцям
СБУ ліквідувала підпільний паспортний стіл

Завантаження

Ігри
Відео
Суспільство
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
Їм промили мізки кремлівською пропагандою: шокуючі зізнання полонених РФ
Прострочений паспорт громадянина України: коли документ вважається недійсним та який передбачено штраф
Новий ОЧІЛЬНИК ТРО | Удари по Херсону | Новини Факти ICTV за 10.10.2023
Прострочений паспорт громадянина України: коли документ вважається недійсним та який передбачено штраф
ШАХЕДИ над УКРАЇНОЮ | Бізнесмена-спонсора “ДНР” ЗАТРИМАЛИ | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Прострочений паспорт громадянина України: коли документ вважається недійсним та який передбачено штраф
СТАРТ опалювального сезону в Києві | ОБВАЛ російського рубля | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Прострочений паспорт громадянина України: коли документ вважається недійсним та який передбачено штраф
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь