Що дає студентський квиток 2023: можливості, пільги та переваги
Після вступу до вишу або училища кожен студент отримує студентський квиток. Ця пластикова картка є доказом того, що ви – студент. Однак крім засвідчення статусу та ідентифікації, цей документ надає безліч корисних можливостей. Що дає студентський квиток у 2023 році – читайте в матеріалі.
Що дає студентський квиток 2023: основні можливості
Документ можна використовувати для отримання різноманітних пільг. Наприклад:
- Укрзалізниця. Можна купити квиток на залізничний транспорт у загальних і плацкартних вагонах, вагонах другого і третього класу всіх категорій поїздів міжміського сполучення, а також у всіх вагонах регіональних поїздів та в поїздах приміського сполучення на 50% дешевше від своєї вартості. Важливо враховувати, що при проїзді у вагонах вищої категорії – СВ, купе, перший клас (крім регіональних поїздів) – для студентів встановлена повна вартість проїзного документа.
- Інший транспорт. Завдяки квитку у вас є право на пільговий проїзд у громадському транспорті, міжміських автобусах та метро. Через профком у твоєму університеті можна оформити студентський проїзний на метро, автобус, трамвай і тролейбус, який буде коштувати дешевше на 50%.
- Кінотеатр. Більшість кінотеатрів пропонують знижки для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів України всіх форм власності. Найчастіше знижки надаються на денні сеанси з понеділка по четвер або п’ятницю до 18:00, не враховуючи прем’єрні покази чи перші тижні прокату.
- Музеї. Протягом тижня зі студентським в кишені можна відвідати музеї за безцінь. А в деякі дні – навіть безкоштовно.
- Розваги. Часто зі студентським квитком можна отримати знижки також на боулінг, більярд, каток, театри, шопінг, клуби, аквапарки та навіть подорожі.
Що дає студентський квиток 2023: важливі нюанси та зміни
Кілька років тому в українських студентів з’явилася можливість отримати електронні студентські квитки.
Вони мають рівнозначну цінність на рівні з пластиковим оригіналом державного зразка.
Щоб створити студентський цифровий квиток, просто зайдіть у додаток Дія або оновіть його до останньої версії. Після чого документ з’явиться автоматично.
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