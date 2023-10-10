Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Що дає студентський квиток 2023: можливості, пільги та переваги

Що дає студентський квиток 2023: можливості, пільги та переваги
Фото: Unsplash

Після вступу до вишу або училища кожен студент отримує студентський квиток. Ця пластикова картка є доказом того, що ви – студент. Однак крім засвідчення статусу та ідентифікації, цей документ надає безліч корисних можливостей. Що дає студентський квиток у 2023 році – читайте в матеріалі.

Що дає студентський квиток 2023: основні можливості

Документ можна використовувати для отримання різноманітних пільг. Наприклад:

  1. Укрзалізниця. Можна купити квиток на залізничний транспорт у загальних і плацкартних вагонах, вагонах другого і третього класу всіх категорій поїздів міжміського сполучення, а також у всіх вагонах регіональних поїздів та в поїздах приміського сполучення на 50% дешевше від своєї вартості. Важливо враховувати, що при проїзді у вагонах вищої категорії – СВ, купе, перший клас (крім регіональних поїздів) – для студентів встановлена повна вартість проїзного документа.
  2. Інший транспорт. Завдяки квитку у вас є право на пільговий проїзд у громадському транспорті, міжміських автобусах та метро. Через профком у твоєму університеті можна оформити студентський проїзний на метро, автобус, трамвай і тролейбус, який буде коштувати дешевше на 50%.
  3. Кінотеатр. Більшість кінотеатрів пропонують знижки для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів України всіх форм власності. Найчастіше знижки надаються на денні сеанси з понеділка по четвер або п’ятницю до 18:00, не враховуючи прем’єрні покази чи перші тижні прокату.
  4. Музеї. Протягом тижня зі студентським в кишені можна відвідати музеї за безцінь. А в деякі дні – навіть безкоштовно.
  5. Розваги. Часто зі студентським квитком можна отримати знижки також на боулінг, більярд, каток, театри, шопінг, клуби, аквапарки та навіть подорожі.

Що дає студентський квиток 2023: важливі нюанси та зміни

Кілька років тому в українських студентів з’явилася можливість отримати електронні студентські квитки.

Зараз дивляться

Вони мають рівнозначну цінність на рівні з пластиковим оригіналом державного зразка.

Щоб створити студентський цифровий квиток, просто зайдіть у додаток Дія або оновіть його до останньої версії. Після чого документ з’явиться автоматично.

Читайте також
Чи вручатимуть повістки студентам у жовтні: що кажуть у ТЦК
Українські військові, армія, ЗСУ, війна

Документи, Поради, студенти
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Хто має право на відстрочку від мобілізації та як її отримати: відповідає адвокат
Що дає студентський квиток 2023: можливості, пільги та переваги
Український паспорт у вигляді ID-картки 2023: як оформити, куди звертатися та вартість послуги
біометричний паспорт
Як українцям отримати Карту поляка 2023: список документів та куди звертатися
Що дає студентський квиток 2023: можливості, пільги та переваги
Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн: покрокова інструкція
Виписка
Як підготувати котел до зими: основні моменти та правила очищення
Що дає студентський квиток 2023: можливості, пільги та переваги

Завантаження

Ігри
Відео
Суспільство
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
Їм промили мізки кремлівською пропагандою: шокуючі зізнання полонених РФ
Що дає студентський квиток 2023: можливості, пільги та переваги
Новий ОЧІЛЬНИК ТРО | Удари по Херсону | Новини Факти ICTV за 10.10.2023
Що дає студентський квиток 2023: можливості, пільги та переваги
ШАХЕДИ над УКРАЇНОЮ | Бізнесмена-спонсора “ДНР” ЗАТРИМАЛИ | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Що дає студентський квиток 2023: можливості, пільги та переваги
СТАРТ опалювального сезону в Києві | ОБВАЛ російського рубля | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Що дає студентський квиток 2023: можливості, пільги та переваги
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь