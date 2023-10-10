Як обрати електрообігрівач: ціни й на що звернути увагу

Цьогоріч на українців, очевидно, чекає ще один вкрай непростий опалювальний сезон.

Тож саме час визначитись із додатковими способами обігріву оселі.

Чи можливо обігріти помешкання електрообігрівачем та як правильно його обирати, дізнавалися Факти ICTV.

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Види електрообігрівачів

Кондиціонери

Обігрівачі можуть слугувати як джерело основного або додаткового опалення. Найпопулярнішими серед них є кондиціонери.

Їхня головна перевага – в універсальності. Взимку вони будуть вас зігрівати, а влітку – охолоджувати.

За допомогою теплового насоса більшість сучасних кондиціонерів можуть нагрівати повітря у всій квартирі. При використанні 1 кВт електричної енергії кондиціонер видає близько 4 кВт тепла.

Проте це ефективно лише за вуличної температури не нижче -10°С. Якщо розглядати кондиціонер як головне джерело тепла, то краще купувати моделі з електричним підігрівом.

Під час вибору кондиціонера звертайте увагу на рівень шуму, клас енергоефективності, наявність фільтрів та інших додаткових функцій.

Їхнім недоліком можна назвати високу ціну. Сьогодні можна знайти кондиціонер від 10 до 177 тис. грн. Звичайно, ціна залежить від виробника та потужності приладу.

Масляні обігрівачі

Також доволі популярними є масляні обігрівачі. Їхня потужність може бути різною – від 1 до 2,5 кВт. Це дозволяє створити комфортну температуру в приміщенні до 25 кв. м.

Конструкція пристрою проста – металевий корпус, всередині якого міститься нагрівальний елемент та мінеральне мастило. Робота приладу регулюється за допомогою термостата.

Загалом масляний обігрівач зможе нагріти приміщення за 1-1,5 год.

Обираючи такі обігрівачі, надавайте перевагу перевіреним виробникам. Адже траплялися випадки, коли мастило витікало, а сама конструкція вибухала.

Такий прилад коштуватиме вам від 1,5 до 11,5 тис. грн.

Електричні конвектори

Електричні конвектори часто використовують для додаткового обігріву квартир та будинків. Ці обігрівачі мають високий клас захисту, тобто їм не страшний вплив вологи чи пилу.

Їхня конструкція проста – у корпусі міститься нагрівальний елемент, у нижній частині є невеликі отвори, а вгорі – жалюзі. Завдяки цьому забезпечується хороша циркуляція повітря й зрештою – обігрів приміщення.

Серед головних переваг – компактність, безшумність, доступна ціна та пожежна безпека приладу.

Натомість електричні конвектори досить енерговитратні в роботі, тому зекономити з ними буде складно.

Коштують вони від 1 до 11 тис. грн.

Керамічні обігрівачі

Також варто звернути увагу на керамічні обігрівачі. На вигляд це – цілісна керамічна плита з численними керамічними частинками.

Плита захищає від пилу й вологи основний нагрівальний елемент. З тильного боку – металева панель. Тепло поширюється навколо від нагрівального елементу.

Цей варіант поєднує в собі практичність, безпеку, естетичність (підійде для будь-якого інтер’єру), безшумність та зручність.

Серед недоліків – керамічні обігрівачі довго нагрівають приміщення. Ціна на них коливається від 1,5 до 7,5 тис. грн.

Тепловентилятори

Також можете звернути увагу на тепловентилятори. Вони компактні, недорогі та здатні швидко нагрівати приміщення.

Проте при нагріванні вони сушать повітря та пил, що може викликати неприємний запах. Коштують тепловентелятори від 300 до 6 тис. грн.

До того ж після вимкнення температура повітря швидко опускається, тому як основне джерело тепла вони точно не підійдуть.

Як обрати електрообігрівач

Вибір залежить від вимог людини, адже в кожного типу приладу є свої особливості, які потрібно враховувати.

Який би обігрівач ви не обрали, завжди звертайте увагу на їхню енергоефективність.

Енергоефективні обігрівачі нагріватимуть приміщення краще, а електроенергії витрачають значно менше.

При виборі обігрівача зважайте на його потужність – чим вона вища, тим більше тепла за одиницю часу виробить пристрій, і тим швидше підвищиться температура повітря в помешканні.

Під час вибору слід проконсультуватися зі спеціалістом – він врахує всі побажання та допоможе обрати гідний варіант для вашого помешкання.

Також перед купівлею такого обладнання переконайтеся, що вдома все гаразд із проводкою. Не варто купувати обігрівачі з потужністю понад 2 кіловат, адже проводка в наших квартирах погано переносить високе навантаження.

Не забувайте про правила безпеки та поводження з такими приладами.

Уникайте потрапляння рідини на увімкнений прилад, не накривайте його під час роботи, не використовуйте обігрівачі для сушіння білизни та тримайте пристрій на відстані не менше 50 см від меблів.

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