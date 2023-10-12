Це допоможе вистояти під час війни: Зеленська в інтерв’ю Фроляк дала пораду українцям

Допомагаючи навколишнім триматися під час війни та у складних життєвих ситуаціях, ми підсвідомо допомагаємо й собі.

Про це в інтерв’ю головній редакторці програми Факти Олені Фроляк розповіла перша леді Олена Зеленська.

Дружина президента відзначила українську стійкість, яка тримається, зокрема, на взаємодопомозі.

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– Кожна країна у світі зацікавлена в тому, щоб плекати свою стійкість через стійкість кожного з громадян, бо так постає суспільна стійкість. Ми, здається, уже довели всьому світові, що українське суспільство стійке. І навіть не просто довели – ми здивували й шокували своєю стійкістю. Маємо усвідомити, що нам дало ці сили, і плекати це в собі. Допомагаючи іншим, ми підсвідомо допомагаємо й собі триматися. Іще я вбачаю коріння нашої стійкості в нашому національному самоусвідомленні, в нашій культурі, в нашій історичній пам’яті, – сказала Зеленська.

Вона також розповіла, як підтримувати власне ментальне здоров’я та піклуватися про нього:

– Гарна порада від Стівена Фрая, який цього року був ведучим третього Саміту перших леді та джентлменів. Пан Фрай є активістом боротьби за здорову психіку. Його порада – насамперед бути щирим із собою, чесно визнавати свої тривоги й проблеми. Це, звісно, найскладніше, тому що всі ми звикли грати ролі, які самі собі призначили або які призначило нам суспільство. А бути чесним із собою означає сміливість вийти на час із якоїсь ролі, наприклад, із тієї, де ви тягнете все на собі й ніколи не стомлюєтеся. Правдивість із собою потрібна, щоб вчасно відновитися й не зламатися. Це, до речі, перший крок у багатьох психологічних реабілітаційних програмах. Мені здається, це може підштовхнути більшість людей замислитися про те, щоб подбати насамперед про себе, бо це відповідально й дасть змогу потім подбати про інших.

Крім того, Зеленська повідомила, що у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я продовжується підготовка військових психологів.

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