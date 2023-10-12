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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Осінні канікули у школах Києва: у КМДА зробили заяву щодо дат

школа діти за партами
Фото: Unsplash

У Києві школярі підуть на осінні канікули 23 жовтня і повернуться до навчання 30 числа, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, така структура навчального року була затверджена для столичних школ ще до його початку, і “причин для їхнього перенесення наразі немає”.

– До початку канікул заклади освіти Києва продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах, з огляду на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій у разі оголошення повітряної тривоги до початку навчання, – додав чиновник.

Він розповів, що під час канікул діти зможуть відвідувати гуртки та компенсаторні заняття з різних предметів, організовані у закладах освіти, а для вчителів підготували вебінари та тренінги із психологічної підтримки школярів і підвищення професійної майстерності.

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Водночас заклади дошкільної та позашкільної освіти у цей період працюватимуть у звичному форматі.

Мондриївський нагадав, що з 10 жовтня у Києві розпочали підключати до теплопостачання заклади соціальної інфраструктури – лікарні, школи, дитсадки (за заявками керівників).

З графіком канікул на весь навчальний рік 2023-2024 у Києві визначитися ще в середині серпня.

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школа діти за партами

Джерело: КМДА
Канікули, Київ, КМДА, Освіта в Україні, шкільна освіта, Школа
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