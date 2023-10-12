Які документи потрібні для оформлення субсидії у 2023 році: список та основні зміни

Ті сім’ї в Україні, які отримують комунальні платежі більші, ніж для них визначені, можуть оформлювати субсидію.

Для цього необхідно подати пакет документів у відповідний орган райдержадміністрації або через сайт Мінсоцполітики в режимі онлайн.

Які документи треба для оформлення субсидії у 2023 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Субсидія 2023: основні зміни

Нещодавно у ПФУ заявили, що Пенсійний фонд цьогоріч розраховуватиме житлову субсидію на опалювальний період 2023-2024 років без звернення громадян. Це стосується тих, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тих, у кого розмір субсидії становить 0,00 грн.

Які документи потрібні для оформлення субсидії у 2023 році

Якщо вам призначали нульову субсидію влітку, додатково звертатися по виплату не потрібно. Для призначення житлової субсидії у 2023 році на тверде та рідке пічне побутове паливо потрібно подати такі документи:

заяву;

декларацію;

серію та номер паспорта;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

адресу та рахунок у банку (у форматі IBAN), на який буде йти виплата, та підписати спрощену заяву.

Крім цього, у вас можуть запросити такі документи:

договір про оренду житла (якщо він є);

довідка про доходи (якщо ви зазначали у декларації про доходи);

довідка, яка підтверджує місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;

довідка про оплату комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;

різноманітні акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;

договори оренди житла в іншому місті тощо.

Де подати заяву на субсидію онлайн

Скористайтеся додатком Дія. Для цього зайдіть у додаток, оберіть функцію Заява на субсидію та натисніть Подати заявку. Після цього потрібно авторизуватися. Це ви зможете зробити кількома способами: через банк ID, Дію.Підпис або файловий ключ. Після авторизації подання заявки в середньому триває до 30 хв. Її розглядатимуть до одного місяця (безкоштовно). Подати документи онлайн можна також на сайті Міністерства соціальної політики України. Для цього натисніть на кнопку Оформлення субсидії онлайн. Тепер сайт направляє користувачів для створення заявки одразу на сайт додатку Дія.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.