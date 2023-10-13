Допомога українцям, які залишилися в Україні: чи виплачується та як відрізнити від шахрайства

У соціальних мережах, зокрема в Tik Tok, шириться інформація про виплати для українців під час війни 2023. На відео можна побачити цілу низку маніпулятивних ознак: спотворені голоси відомих телеведучих, яскраві заголовки та нібито швидкі методи отримання коштів за кілька кліків. Що відомо про виплати для українців та яку небезпеку вони можуть нести для суспільства – читайте в матеріалі.

Допомога українцям, які залишилися в Україні: що відомо

Наразі в Україні діє безліч програм підтримки для ВПО. Наприклад:

Державна допомога (2 000 грн для дорослих і 3 000 – для дітей та осіб з інвалідністю). Виплати від Червоного Хреста (2 500 грн на місяць). Виплати від Юнісеф. Спільно (2220 грн). Агентство ООН у справах біженців UNHCR (2220 грн). Всесвітня продовольча програма ООН (теж 2220 грн). Норвезька рада у справах біженців NRC (2220 грн на людину). Естонська рада у справах біженців (2220 в місяць).

Найчастіше кошти перераховують тим, хто проживає в Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Зараз дивляться

Важливо розуміти, що враховують різні критерії вразливості, зокрема втрату годувальника, втрату житла або його значні руйнування, інвалідність або тяжкий стан здоров’я, одиноку матір/батька з неповнолітніми дітьми тощо.

Допомога українцям, які залишилися в Україні: що не так із виплатами

У соцмережах все частіше можна побачити відео, на яких обіцяють виплати всім українцям (не тільки ВПО), якщо вони виконають певні дії.

Найчастіше уявними коштами людей змушують підписуватися на телеграм-канали або сторінки в соціальних мережах. Мовляв, після цього кроку прийде заявка для реєстрації, а слідом – і самі кошти. Однак метою таких кроків може бути банальний приріст живої аудиторії в соцмережах.

Важливо, що з більш ніж 20 схожих відео в Tik Tok після перегляду контенту нам пропонують зайти в шапку профілю (невеликий блок над стрічкою користувача, куди можна додати аватар, нік, ім’я, опис діяльності, посилання).

Під різними відео та різними обліковими записами посилання переправляє тільки на один канал в Telegram.

На ньому майже немає інформації про виплати для українців. Зате – багато новин та більш ніж 200 тисяч підписників.

Вгорі каналу є закріплене повідомлення під назвою Виплати для українців. Перейшовши по ньому можна побачити, що всі ці виплати – це всім відома збірка отримання допомоги від ООН, Дії, Червоного Хреста тощо.

Тобто, канал пропонує подати заявку на перевірені види фінансової допомоги, але вони стосуються не усіх українців, але тільки ВПО. До того ж, інформація не є новою. Важливо розуміти, що маніпулятивними відео та заголовками можна не лише набрати аудиторію в соцмережах, а й вивести ваші кошти.

Спекулюючи на темах грошової допомоги, низка посилань в соцмережах можуть перевести вас в інтернет-банкінг і т. д, щоботримати дані вашої картки або номер телефону.

У такий спосіб можна з легкістю зайти до справжнього інтернет-банку та вивести гроші з рахунку.

Тому важливо чітко перевіряти, які заявки ви заповнюєте та за якими посиланнями в соцмережах переходите. Подавайтеся тільки на перевірені ресурси (на сайтах офіційних міжнародних представництв).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.