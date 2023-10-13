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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як подати заяву на розлучення онлайн: швидкий гайд

Як подати заяву на розлучення онлайн: швидкий гайд
Фото: Unsplash

Розірвання шлюбу в Україні можливе через РАЦС і суд. Заяву до РАЦСу та суду можна подати онлайн в Україні у 2023 році. Як подати заяву на розлучення онлайн – читайте в матеріалі.

Чи можна розлучитися онлайн через Дію

Станом на 2023 рік оформити розлучення через Дію не можна, проте ви можете отримати онлайн-документ про розлучення, який має таку саму юридичну силу, як і той, що ви отримали в РАЦСі. Також можна оформити отримання документа в паперовому вигляді в зручному відділенні Укрпошти.

Як подати заяву на розлучення онлайн

  1. Зайдіть на сайт Електронний суд (державна система електронної ідентифікації).
  2. У Електронному суді треба зареєструватися за електронною поштою та заходити щоразу за електронно-цифровим підписом.
  3. Зайдіть через файловий ЕЦП або через Дію.
  4. Позовну заяву пишіть безпосередньо на сайті.
  5. Додатки долучіть у вигляді PDF-файлів.
  6. Судовий збір теж заплатіть онлайн на сайті суду.
  7. Після успішного подання заяви ви зможете через Електронний суд відстежувати рух по справі: будь-які ухвали суду, листи, вхідна кореспонденція, дати судових засідань – усе це буде з’являтися на сайті, а вам приходитиме сповіщення на електронну пошту.
  8. Важливо, що участь у судових засіданнях та отримання рішення суду можуть відбуватися тільки офлайн.
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