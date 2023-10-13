З дітьми, домашніми улюбленцями та самостійно: які документи потрібні для виїзду за кордон

Під час дії воєнного стану умови перетину державного кордону дещо змінилися. Перед поїздкою за межі України варто ознайомитися з переліком необхідних документів.

Які документи необхідні для перетину кордону – дізнавалися Факти ICTV.

Документи для однієї особи

Якщо ви вирішили поїхати за кордон без дітей, родичів чи тварин, вам потрібно мати:

Зараз дивляться

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт.

Виїзд за кордон по паспорту громадянина України у формі картки можливий лише в разі укладення відповідних міждержавних угод (наразі такі угоди укладено з Турецькою Республікою та Грузією).

Для виїзду в інші країні необхідно мати закордонний паспорт.

Проте перед поїздкою обовʼязково уточнюйте інформацію в конкретних країнах, кордони яких ви плануєте перетинати, у відповідних консульствах або посольствах.

Не всі країни пропустять вас лише з українським паспортом, тому варто зʼясовувати окремо щодо кожної країни.

Документи для перетину кордону з дітьми

Щоби перетнути кордон, діти до 18 років повинні мати:

свідоцтво про народження дитини до 14 років/паспорт громадянина України з 14 років;

додаткові документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною. Якщо у матері та дитини різні прізвища, в такому разі додатково може знадобитися: свідоцтво про шлюб або рішення суду про розірвання шлюбу тощо;

закордонний паспорт матері;

закордонний паспорт дитини (не потрібен лише при внесенні інформації про дитину до закордонного паспорта матері).

Документи для перетину кордону з тваринами

Після початку повномасштабної війни в Україні країни Євросоюзу запровадили для українців спрощений режим перетину кордону.

Дотримання жодного з необхідних до того пунктів – не вимагали. А чипували та щеплювали просто на кордоні. Нині ж усі вимоги знову набули сили.

Якщо ви вивозите тварину за кордон, вона має бути:

чипована;

щеплена проти сказу не раніше ніж за 30 днів до виїзду;

мати паспорт Європейського зразка;

мати довідку про стан здоров’я, видану за п’ять днів до виїзду;

тест на антитіла.

Паспорт Європейського зразка має містити таку інформацію:

позначку про комплексну вакцинацію проти вірусних хвороб. Остання вакцинація повинна бути проведена не пізніше 30 днів і не раніше одного року до дати від’їзду;

фото тварини до досягнення нею одного року;

позначку про чипування із зазначенням дати чипування та локалізації мікрочипа;

інформацію про вакцинацію проти сказу (назва вакцини, підпис, печатка, дата);

інформацію про обробки проти екто- і ендопаразитів (проти бліх і глистів).

Також з собою потрібно мати:

міжнародний ветеринарний сертифікат на тварину;

довідку про те, що ваш улюбленець не становить племінної цінності.

Також тварина повинна мати ідентифікацію клеймом або мікрочипом. Крім того, мікрочип повинен відповідати стандартам ISO 11784, ISO 11785.

Які документи потрібні чоловікам під час перетину кордону

Під час дії воєнного стану в Україну, чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть перетинати кордон країни. Ті чоловіки, які можуть виїхати, повинні мати:

внутрішній паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

документ, який підтверджує його приналежність до групи тих, хто може виїжджати (довідка про встановлення інвалідності, документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, посвідчення батька багатодітної родини тощо).

Документи для перетину кордону – список

Для усіх громадян України головні документи – внутрішній паспорт, а також закордонний. Тому ці два документи є обовʼязковими для будь-якої групи.

Чоловіки з інвалідністю – посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. Люди, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час – посвідчення про відстрочку від призову (бронь) та документи про відрядження.

– посвідчення про відстрочку від призову (бронь) та документи про відрядження. Багатодітний батько або мати – свідоцтво про народження всіх дітей, посвідчення батьків багатодітної сімʼї.

– свідоцтво про народження всіх дітей, посвідчення батьків багатодітної сімʼї. Чоловік або жінка, які самостійно виховують малолітніх дітей – свідоцтво про смерть чоловіка (дружини) та свідоцтво про народження усіх дітей.

– свідоцтво про смерть чоловіка (дружини) та свідоцтво про народження усіх дітей. Опікуни, прийомні батьки тощо, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років – документ, який підтверджує усиновлення, опікунство, піклування, а також письмове погодження служби у справах дітей за місцем звернення чи обласної військової адміністрації.

– документ, який підтверджує усиновлення, опікунство, піклування, а також письмове погодження служби у справах дітей за місцем звернення чи обласної військової адміністрації. Особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю – документ, який підтверджує інвалідність та родинні звʼязки.

Про інші умови виїзду та необхідні документи для перетину кордону можна прочитати на сайті Державної прикордонної служби України.

Крім того, щоб спростити доступ до відповідної інформації, Держприкордонслужба удосконалила роботу чат-ботів на офіційному вебсайті відомства та у застосунку Telegram.

За допомогою них можна швидко дізнатися про правила перетину кордону, обмеження, що стосуються чоловіків вікової категорії 18-60, та отримати відповіді на багато інших запитань.

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