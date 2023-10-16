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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Допомога українцям, які залишилися в Україні: чи виплачується та як відрізнити від шахрайства

Допомога українцям, які залишилися в Україні: чи виплачується та як відрізнити від шахрайства
Фото: Unsplash

У соціальних мережах, зокрема в Tik Tok, шириться інформація про виплати для українців під час війни 2023. На відео можна побачити цілу низку маніпулятивних ознак: спотворені голоси відомих телеведучих, яскраві заголовки та нібито швидкі методи отримання коштів за кілька кліків. Що відомо про виплати для українців та яку небезпеку вони можуть нести для суспільства – читайте в матеріалі.

Допомога українцям, які залишилися в Україні: що відомо

Наразі в Україні діє безліч програм підтримки для ВПО. Наприклад:

  1. Державна допомога (2 000 грн для дорослих і 3 000 –  для дітей та осіб з інвалідністю).
  2. Виплати від Червоного Хреста (2 500 грн на місяць).
  3. Виплати від Юнісеф. Спільно (2220 грн).
  4. Агентство ООН у справах біженців UNHCR (2220 грн).
  5. Всесвітня продовольча програма ООН (теж 2220 грн).
  6. Норвезька рада у справах біженців NRC (2220 грн на людину).
  7. Естонська рада у справах біженців (2220 в місяць).

Найчастіше кошти перераховують тим, хто проживає в Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

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Важливо розуміти, що враховують різні критерії вразливості, зокрема втрату годувальника, втрату житла або його значні руйнування, інвалідність або тяжкий стан здоров’я, одиноку матір/батька з неповнолітніми дітьми тощо.

Допомога українцям, які залишилися в Україні: що не так із виплатами

У соцмережах все частіше можна побачити відео, на яких обіцяють виплати всім українцям (не тільки ВПО), якщо вони виконають певні дії.

@freshnews118

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Найчастіше уявними коштами людей змушують підписуватися на телеграм-канали або сторінки в соціальних мережах. Мовляв, після цього кроку прийде заявка для реєстрації, а слідом – і самі кошти. Однак метою таких кроків може бути банальний приріст живої аудиторії в соцмережах.

Допомога українцям, які залишилися в Україні: шахрайські схеми 2023

Важливо, що з більш ніж 20 схожих відео в Tik Tok після перегляду контенту нам пропонують зайти в шапку профілю (невеликий блок над стрічкою користувача, куди можна додати аватар, нік, ім’я, опис діяльності, посилання).

Допомога українцям, які залишилися в Україні: шахрайські схеми 2023

Під різними відео та різними обліковими записами посилання переправляє тільки на один канал в Telegram.

Допомога українцям, які залишилися в Україні: шахрайські схеми 2023

На ньому майже немає інформації про виплати для українців. Зате – багато новин та більш ніж 200 тисяч підписників.

Допомога українцям, які залишилися в Україні: шахрайські схеми 2023

Вгорі каналу є закріплене повідомлення під назвою Виплати для українців. Перейшовши по ньому можна побачити, що всі ці виплати – це всім відома збірка отримання допомоги від ООН, Дії, Червоного Хреста тощо.

Допомога українцям, які залишилися в Україні: шахрайські схеми 2023

Тобто, канал пропонує подати заявку на перевірені види фінансової допомоги, але вони стосуються не усіх українців, але тільки ВПО. До того ж, інформація не є новою. Важливо розуміти, що маніпулятивними відео та заголовками можна не лише набрати аудиторію в соцмережах, а й вивести ваші кошти.

Спекулюючи на темах грошової допомоги, низка посилань в соцмережах можуть перевести вас в інтернет-банкінг і т. д, щоботримати дані вашої картки або номер телефону.

У такий спосіб можна з легкістю зайти до справжнього інтернет-банку та вивести гроші з рахунку.

Тому важливо чітко перевіряти, які заявки ви заповнюєте та за якими посиланнями в соцмережах переходите. Подавайтеся тільки на перевірені ресурси (на сайтах офіційних міжнародних представництв).

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Інтернет-шахрайство, виплати, ВПО, Соціальні виплати, шахрайство
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