Що робити, якщо повістку вручили через поштову скриньку: відповідає експерт

В Україні триває загальна мобілізація 2023. Військовозобов’язаним продовжують вручати повістки, однак не завжди особисто в руки. Нерідко повідомлення про виклик до ТЦК залишають у поштових скриньках.

Повістка в поштовій скриньці: до чого зобов’язує та як реагувати – читайте в матеріалі.

Що робити, якщо повістку вручили через поштову скриньку: пояснення

За словами юриста Віктора Мазура, якщо повістку залишили біля дверей або поклали у поштову скриньку, ви можете не їхати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Повістку повинні вручити особисто в руки військовозобов’язаному.

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Які ще є умови для вручення повістки

Юрист зазначає, що повістку мають вручати одразу в руки, на ній має бути обов’язковий підпис про вручення та отримання повістки.

Буває й таке, що повістку просто запихають у двері або передають кимось із ваших близьких.

Це теж не буде вважатись належним повідомленням (як і дзвінок телефоном). Тому явка за такою повісткою необов’язкова. Такий документ не породжує юридичних наслідків та відповідальності.

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