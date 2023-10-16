Суттєве похолодання, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на тиждень

В Україні потягом поточного тижня, з 17 до 20 жовтня, помітно похолоднішає, розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха.

За її словами, у більшості областей сухо, але це лише до п’ятниці, температура повітря знижуватиметься.

– Атмосферний фронт відходить у східному напрямку, тому завтра трохи дощитиме – лише на сході та південному сході. Далі на територію України впливатиме поле підвищеного тиску, переважно без опадів. І вже вдень у четвер на захід країни, а в п’ятницю – у більшість регіонів прийде черговий атмосферний фронт з опадами, – пояснила Птуха.

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До того ж, у північних регіонах можливі дощі з мокрим снігом.

Синоптик сказала, що у більшості регіонів вночі очікується +2 +8 градусів, місцями навіть від 0 до -2 морозу, окрім Півдня. В Карпатах – до -4 градусів.

Вдень теплішатиме до +7 +13, у південній частині – до +18.

До речі, у Карпатах вночі 16 жовтня вдруге з початку місяца випав сніг. Вранці на горі Піп Іван Чорногірський був туман, а мороз сягав -6°С.

Джерело : Укргідрометцентр

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