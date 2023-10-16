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Анна Голішевська, редакторка стрічки

ZOA допомога: хто і як може отримати гроші від міжнародної організації

Допомога
Фото: Unsplash

ZOA – це міжнародна організація з Нідерландів. Вона надає допомогу постраждалим внаслідок війни в Україні. ZOA допомога: як отримати та що пропонують – читайте в матеріалі.

Міжнародна організація ZOA зараз допомагає українцям, які постраждали внаслідок війни. На сайті ZOA вказано, що організація допомагає матеріально –  виплачуючи грошову допомогу.

Отримати кошти можуть такі групи людей:

  • зареєстровані внутрішньо переміщені особи;
  • незареєстровані внутрішньо переміщені особи;
  • постраждале від конфлікту населення на підконтрольній уряду території України.

У яких регіонах і чим саме займається організація:

  1. Ужгород. Фінансова допомога ВПО, які перебувають на території Закарпаття (на цю мить черговий проєкт на стадії завершення. Через Telegram люди можуть заповнити онлайн-анкету, та у випадку появи нового проєкту можуть бути відібрані до участі). Також на цей момент на Закарпатті стартує проєкт із відновлення реабілітаційних центрів для людей з обмеженими можливостями.
  2. Чернігів. Ремонт житла тим людям, домівки яких постраждали від війни.
  3. Херсон. Ремонт житла тим людям, домівки яких постраждали від війни.

ZOA допомога: як отримати

Отримати кошти онлайн поки що не можна. Для подання заявки необхідно звертатися у представництво ZOA в Україні (електронна пошта: report.ukraine@zoa.ngo).

Зараз дивляться

Крім цього, з липня 2022 року організація почала займатися допомогою жителям Чернігівської області. Вони надають кошти на ремонт тим людям, які через війну втратили житло (гроші йдуть на відбудову, ремонт частково зруйнованої домівки чи квартири).

Для отримання допомоги потрібно звернутися в Telegram (0508219599), після чого представники ZOA проводять попередній огляд постраждалого житла та визначають, які саме ремонтні роботи необхідно виконати у будинку.

Після цього організація розраховує розмір допомоги. Кошти, які отримають люди, мають бути спрямовані виключно на ремонт — відновлення вікон, дверей, покрівлі, системи опалення тощо.

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