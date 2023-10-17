Як оформити закордонний паспорт – покрокова інструкція
Українці, які не мають закордонного паспорта, можуть легко оформити його.
Як оформити закордонний паспорт в Україні, куди звертатися та скільки це буде коштувати у 2023 році – читайте в інструкції на сайті Факти ICTV.
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