Як оформити закордонний паспорт – покрокова інструкція

Українці, які не мають закордонного паспорта, можуть легко оформити його.

Як оформити закордонний паспорт в Україні, куди звертатися та скільки це буде коштувати у 2023 році – читайте в інструкції на сайті Факти ICTV.

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