Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дитина
Полтавську область росіяни атакували ракетами та БпЛА: серед поранених дитина
Суспільство Пояснюємо
Пояснюємо
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Що робити, якщо загубив паспорт – алгоритм дій та поради юриста

Паспорт громадянина України
Фото: Getty Images

Втрата паспорта – неприємність, яка може статися з кожним. Якщо ваш паспорт вкрали, зіпсували чи ви просто його загубили, необхідно терміново звернутися до найближчого підрозділу ДМС України.

Факти ICTV дізнавалися, що потрібно робити, якщо загубив паспорт під час війни, та де оформити нові документи.

Загубив паспорт: що робити

Паспорт – документ, що підтверджує особу і громадянство України його власника. Без цього документа українці втрачають свободу пересування, доступ до соціальних виплат тощо.

Зараз дивляться

Юрист та адвокат Рослислав Кравець зазначає, що якщо ви зрозуміли, що загубили паспорт громадянина України чи у вас його викрали, необхідно негайно звернутися до органів Національної поліції та повідомити про це.

– Це допоможе надалі оскаржити будь-які угоди, які зловмисники можуть укласти з вашим втраченим паспортом, та захистити свої банківські рахунки. Поліція внесе ваш документ в Реєстр втрачених паспортів, – каже юрист.

Далі вам потрібно:

  • звернутися до найближчого підрозділу ДМС України (незалежно від місця реєстрації);
  • подати відповідну заяву про втрату паспорта.

Також заяву можна подати у будь-якому центрі надання адмінпослуг (ЦНАП), але за умови, що там є технічна можливість оформлення біометричних документів, або Паспортному сервісі.

Вам мають видати тимчасове посвідчення.

Щоби відновити паспорт, до підрозділу ДМС України необхідно подати пакет документів:

  • копію втраченого паспорта (за наявності);
  • свідоцтво про народження;
  • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);
  • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття;
  • довідку про реєстрацію місця проживання;
  • свідоцтво про шлюб (за наявності);
  • водійське посвідчення (за наявності);
  • закордонний паспорт громадянина України (за наявності).

Встановленого переліку документів немає. Ви маєте надати усі наявні документи, які так чи інакше можуть підтвердити вашу особу.

– Процедура відновлення паспорта громадянина України займе від 1 до 2 місяців. Це залежить від того, де громадянин України отримував свій паспорт: на підконтрольній чи непідконтрольній Україні території, – каже юрист.

Річ у тім, що українців, які отримували паспорт на непідконтрольній Україні території (починаючи з 2014 року), немає в електронній системі Єдиного демографічного реєстру. Відповідно, потрібно буде проходити процедуру встановлення особи. А це займе певний час.

Крім того, для встановлення особи, українці, які отримували паспорт на непідконтрольній території, мають надати більший пакет документів (точніше, усі, які стосуються людини). Зокрема:

  • дипломи про закінчення школи та університету;
  • свідоцтво про шлюб;
  • свідоцтво про народження;
  • водійське посвідчення;
  • будь-які інші документи, які можуть так чи інакше підтвердити особу.
Читайте також
Як оформити закордонний паспорт – покрокова інструкція
біометричний паспорт

Паспорт, Поради
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Як підготувати котел до зими: основні моменти та правила очищення
Що робити, якщо загубив паспорт – алгоритм дій та поради юриста
Хто має право на відстрочку від мобілізації та як її отримати: відповідає адвокат
Що робити, якщо загубив паспорт – алгоритм дій та поради юриста
Коли переводять годинники 2023 на зимовий час: дата
Що робити, якщо загубив паспорт – алгоритм дій та поради юриста
Яка відповідальність за підробку документів під час воєнного стану – пояснює юрист
Що робити, якщо загубив паспорт – алгоритм дій та поради юриста
Перевірка документів під час воєнного стану: чи можуть це робити військові
Мобілізація, військовий облік, війна в Україні, паспорт України

Завантаження

Ігри
Відео
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз

Історичний закон про ленд-ліз, який Штати ухвалили у травні торік на знак підтримки України у війну, так і не запрацював. Для чого він був потрібен, чи виконав якусь роль і чи не зачинилися ще ці двері повністю?

Оксана Михайлова
ATACMS вже нищать ВОРОГА | ТРАГЕДІЯ у лікарні сектора ГАЗИ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Що робити, якщо загубив паспорт – алгоритм дій та поради юриста
СБУ зловили зрадницю у Херсоні | Результат виборів в Польщі | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Що робити, якщо загубив паспорт – алгоритм дій та поради юриста
Окупанти стріляли їм в спину: історії вчителів із Балаклії, що пережили російський полон
Що робити, якщо загубив паспорт – алгоритм дій та поради юриста
Важлива заява про графіки відключення світла | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Що робити, якщо загубив паспорт – алгоритм дій та поради юриста
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь