Як українцям отримати Карту поляка 2023: список документів та куди звертатися
Карта поляка – це документ, за допомогою якого підтверджується приналежність людини до польського народу. Її можна отримати різними способами.
Наприклад, на основі офіційних документів, де вказана національність особи чи які свідчать про громадянство Польщі одного з батьків, дідуся чи бабусі, чи прабабусі та прадідуся одночасно. Як українцям отримати Карту поляка у 2023 році – читайте в матеріалі.
Як отримати Карту поляка: основні зміни 2023
Минулого року українці отримали змогу забирати Карти поляків одразу в Польщі. Про це йдеться в урядовому розпорядженні.
Згідно з оновленням, українці, які відповідають вимогам, можуть подати документи на отримання чи продовження терміну дії Карти поляка на території Польщі. Адже ще раніше громадяни України повинні були звертатися до польського консульства в Україні.
Як отримати Карту поляка: покроковий план дій та документи
Насамперед потрібно звернутися у воєводство в Польщі, щоби ті записали вас на прийом. Після цього скористайтеся інструкцією:
- Подайте відповідну заяву та необхідні документи (оригінал і копія українського й закордонного паспортів, фото на документи, підтвердження польських коренів). Ви можете надати оригінал свідоцтва про народження чи інший документ вашого пращура з позначкою національності поляк.
- Після цього вас покличуть на співбесіду. Розмова відбуватиметься польською мовою, щоб перевірити ваш рівень знань. Будьте готові, що вас можуть запитати про історію Польщі та місцеві традиції.
- Підпишіть Декларацію про приналежність до польського народу.
Як отримати Карту поляка: основні вимоги
Перед тим, як звертатися у відповідне воєводство, потрібно переконатися в тому, що ви відповідаєте певним вимогам. Наприклад:
- у вас немає польського паспорта, посвідки на проживання чи ПМП на території Польщі.
- можете пояснити зв’язок з польською нацією (маєте базові знання історії, культури, традицій, мови тощо);
- маєте родичів-поляків або займаєтеся активною діяльністю польської нацменшини в Україні не менш ніж три роки;
- предки-поляки не були репатрійовані за угодами 1944-1957 років між Польщею та союзними республіками.
Карту поляка оформлюють протягом двох місяців з дати подання необхідних документів. Процес подавання безплатний, а термін дії Карти – 10 років з дня видачі.
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