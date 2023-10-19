Чи може командир відмовити військовому у відпустці та що робити в такому разі: пояснення адвоката

Будь-яка людина час від часу має право на відпочинок, надто, коли вона займається досить напруженою діяльністю. Війну, звісно, на паузу не поставиш, але нашим захисникам можливість видихнути потрібна. Чи може командир відмовити військовослужбовцю у відпустці та що потрібно робити у такому разі – Фактам ICTV розповів голова Адвокатського об’єднання Кравець і Партнери адвокат Ростислав Кравець.

Скільки військовому надається відпустки на рік

Згідно зі ст. 10-1 Закону України Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх родин, тривалість відпустки залежить від стажу захисника. Отже, це може бути від 30 до 45 календарних днів на рік.

Тож у разі, якщо військовий має вислугу в календарному обчисленні до 10 років, отримає 30 календарних днів відпочинку, від 10 до 15 років – 35 днів; від 15 до 20 років – 40 днів; понад 20 календарних років – 45 днів. Відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України. Святкові та неробочі дні під час визначення тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

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Крім того, згідно із законом, відпустка надається зі збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням фінансової допомоги на оздоровлення у розмірі місячної грошової винагороди.

Ті військові, праця яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах, з підвищеним ризиком для життя та здоров’я можуть отримати додаткові 15 днів щорічної відпустки, але не більше. Тривалість залежить від часу проходження служби в таких умовах.

Ці положення не стосується військовослужбовців строкової військової служби. Їм за весь період проходження служби надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця відпочинку та назад. Взяти таку відпустку захисники можуть не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби.

Чи може командир відмовити військовому у відпустці

Під час воєнного стану військовому можуть відмовити у відпустці.

– На час дії воєнного стану командир має право відмовити військовому у відпустці й надати таку відпустку, коли з’явиться можливість. Ну, звісно, у деяких випадках командири цим зловживають. На жаль, у командира немає обов’язку надавати відпустку під час дії воєнного стану, навіть коли частина не перебуває у зоні бойових дій, – пояснив Кравець.

На жаль, законом не встановлено обмежень щодо кількості разів відмови військовому у відпустці. Не визначено і тривалість періоду подання відповідних заяв на погодження, після закінчення якого командир має дати захиснику відпочинок.

– Поки йде війна, командир власне самостійно має розраховувати морально-психологічний стан своїх підлеглих і розуміти, що людям потрібні і ротації, і відпустки для того, щоб трохи відволіктися від бойових дій, отримати певне перезавантаження вдома та повернутися у зону бойових дій. Тому, знову ж таки, рішення про відпустку покладається на розсуд командира, – додає адвокат.

Що робити військовому за відмови у відпустці

Якщо військовому раз у раз відмовляють у відпустці, то він може поскаржитися до вищого керівництва країни. Спочатку рапорт потрібно писати до військової частини, якщо не допомогло – до бригади відповідних підрозділів. У разі відмови і там – доведеться стукати у двері Генерального штабу.

– Можна безпосередньо поскаржитися до вищого керівництва, як це передбачено статутом Збройних сил, і просити вище керівництво задовольнити рапорт про надання відпустки з огляду на морально-психологічний стан через те, що тривалий час особа не була у відпустці, – говорить Кравець.

Зокрема, зберігати заяви на відпустку, у якій захиснику було відмовлено, не потрібно.

– Він може у заяві написати, що такого числа він звертався з рапортом, проте йому було відмовлено, тому й звертається до вищого керівництва. Спочатку пишемо до частини, потім – до бригади відповідних підрозділів, Генерального штабу, щоб отримати цю відпустку. Але, на жаль, може так статися, що і в цих установах фактично можуть відмовити у наданні відпустки, – додав він.

До речі, раніше адвокат пояснював, чи можуть вручати повістки онлайн та що робити у разі її отримання.

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