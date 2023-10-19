Дитячі виплати 2023: яка грошова допомога передбачена в Україні
Кожна родина, яка має дітей, отримує на них певні соціальні виплати. До цієї грошової допомоги належать виплати на дітей при народженні, державні аліменти, допомога матерям-одиначкам та багатодітним сім’ям, а також грошові виплати дітям-сиротам та допомога дітям з інвалідністю.
Які виплати на дитину передбачені в Україні у 2023 році – дізнавалися Факти ICTV.
Виплати при народженні дитини
Соціальні виплати на дітей дещо підвищилися і будуть на такому рівні протягом всього 2023 року.
Допомога від держави при народженні малюка становить 41 280 грн. Проте повну суму дають не одразу.
Спочатку виплачують першу частину допомоги – 10 320 грн, далі рівними частинами протягом трьох років щомісяця перераховують 860 грн.
До речі, таку ж допомогу надають і при усиновленні дитини.
Крім традиційного паперового варіанту в 2023 році працює спеціальна послуга єМалятко. Батькам необхідно надіслати заявку та отримати кілька послуг одразу:
- реєстрація народження дитини та її місця проживання;
- призначення допомоги при народженні дитини;
- призначення допомоги багатодітним сім’ям.
Також при народженні дитини передбачена допомога у вигляді Пакунку малюка. Він включає в себе найнеобхідніші речі для дитини, але батьки можуть отримати його грошима.
Для цього необхідно оформити відповідну заявку в додатку Дія. Еквівалентна сума пакунка – 6 300 грн.
До речі, у 2023 році розмір допомоги при вагітності та пологах зріс до 671 грн.
Право на таку допомогу мають:
- неповнолітні (потрібна довідка з місця навчання);
- жінки, які були звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства (необхідна довідка ліквідаційної комісії);
- аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки ЗВО I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів (треба довідка з місця навчання);
- безробітні (необхідна довідка з центру зайнятості);
- жінки-військовослужбовці (ЗСУ, СБУ, поліція, Державна прикордонна служба тощо).
Виплати матерям-одиначкам
Допомога одиноким матерям розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2023 році:
- на дітей до 6 років – 2 272 грн;
- на дітей від 6 до 18 років – 2 833 грн;
- на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років – 2 684 грн.
Виплати аліментів на дитину
Якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, то тоді призначається соціальна допомога на дітей у розмірі різниці між 50% прожиткового мінімуму дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.
Мінімальний розмір аліментів на дітей:
- до 6 років – 1 136 грн;
- до 18 років – 1 415 грн.
Допомоги на дітей, над якими встановлено опіку
Держава виплачує таку допомогу опікунам дітей, які позбавлені батьківського піклування. Гроші є власністю дитини:
- на дітей до 6 років – 4 544 грн;
- на дітей від 6 до 18 років – 5 666 грн.
Виплати на дітей ВПО
Така допомога надається дітям, які разом з батьками стали внутрішньо переміщеними особами через повномасштабну війну в Україні.
Для осіб з інвалідністю та дітей сума щомісячних виплат 3 тис. грн.
Важливо, що у 2022 році депутати подали на розгляд законопроєкт №7044 (Про державну допомогу сім’ям з дітьми). Якщо його приймуть, то передбачається підвищення з 01.01.2023 розміру державної допомоги при народженні дитини та встановлення на такому рівні: при народженні першої дитини – 50 тис. грн, другої дитини – 100 тис. грн, третьої і кожної наступної дитини – 150 тис. грн.
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