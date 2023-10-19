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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Дитячі виплати 2023: яка грошова допомога передбачена в Україні

Дитячі виплати 2023: яка грошова допомога передбачена в Україні
Фото: Depositphotos

Кожна родина, яка має дітей, отримує на них певні соціальні виплати. До цієї грошової допомоги належать виплати на дітей при народженні, державні аліменти, допомога матерям-одиначкам та багатодітним сім’ям, а також грошові виплати дітям-сиротам та допомога дітям з інвалідністю.

Які виплати на дитину передбачені в Україні у 2023 році – дізнавалися Факти ICTV.

Виплати при народженні дитини

Соціальні виплати на дітей дещо підвищилися і будуть на такому рівні протягом всього 2023 року.
Допомога від держави при народженні малюка становить 41 280 грн. Проте повну суму дають не одразу.

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Спочатку виплачують першу частину допомоги – 10 320 грн, далі рівними частинами протягом трьох років щомісяця перераховують 860 грн.

До речі, таку ж допомогу надають і при усиновленні дитини.

Крім традиційного паперового варіанту в 2023 році працює спеціальна послуга єМалятко. Батькам необхідно надіслати заявку та отримати кілька послуг одразу:

  • реєстрація народження дитини та її місця проживання;
  • призначення допомоги при народженні дитини;
  • призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Також при народженні дитини передбачена допомога у вигляді Пакунку малюка. Він включає в себе найнеобхідніші речі для дитини, але батьки можуть отримати його грошима.

Для цього необхідно оформити відповідну заявку в додатку Дія. Еквівалентна сума пакунка – 6 300 грн.

До речі, у 2023 році розмір допомоги при вагітності та пологах зріс до 671 грн.

Право на таку допомогу мають:

  • неповнолітні (потрібна довідка з місця навчання);
  • жінки, які були звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства (необхідна довідка ліквідаційної комісії);
  • аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки ЗВО I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів (треба довідка з місця навчання);
  • безробітні (необхідна довідка з центру зайнятості);
  • жінки-військовослужбовці (ЗСУ, СБУ, поліція, Державна прикордонна служба тощо).

Виплати матерям-одиначкам

Допомога одиноким матерям розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2023 році:

  • на дітей до 6 років – 2 272 грн;
  • на дітей від 6 до 18 років – 2 833 грн;
  • на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років – 2 684 грн.

Виплати аліментів на дитину

Якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, то тоді призначається соціальна допомога на дітей у розмірі різниці між 50% прожиткового мінімуму дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.

Мінімальний розмір аліментів на дітей:

  • до 6 років – 1 136 грн;
  • до 18 років – 1 415 грн.

Допомоги на дітей, над якими встановлено опіку

Держава виплачує таку допомогу опікунам дітей, які позбавлені батьківського піклування. Гроші є власністю дитини:

  • на дітей до 6 років – 4 544 грн;
  • на дітей від 6 до 18 років – 5 666 грн.

Виплати на дітей ВПО

Така допомога надається дітям, які разом з батьками стали внутрішньо переміщеними особами через повномасштабну війну в Україні.

Для осіб з інвалідністю та дітей сума щомісячних виплат 3 тис. грн. 

Важливо, що у 2022 році депутати подали на розгляд законопроєкт №7044 (Про державну допомогу сім’ям з дітьми). Якщо його приймуть, то передбачається підвищення з 01.01.2023 розміру державної допомоги при народженні дитини та встановлення на такому рівні: при народженні першої дитини – 50 тис. грн, другої дитини – 100 тис. грн, третьої і кожної наступної дитини –  150 тис. грн.

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Війна в Україні, Виплати на дітей, Гроші, Соціальні виплати
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